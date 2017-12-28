В Таджикистане ужесточили уголовное наказание детей за отказ опекать родителей

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Граждане Таджикистана теперь могут быть осуждены на 3 года тюрьмы за «злостное уклонение» от опеки своих родителей. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс страны утвердила верхняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси милли), сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»).

Ужесточающая наказание поправка внесена в статью 178 УК «Злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей». Теперь гражданин, который признан по суду ответственным за содержание своих родителей, но безосновательно, умышленно и регулярно уклоняется от опеки, может быть приговорен к тюремному заключению до 3-х лет.

«Забота о родителях стала конституционной нормой, поэтому она должна быть надлежащим образом защищена и гарантирована. Именно поэтому ужесточена ответственность в Уголовном кодексе страны», — прокомментировал решение парламента депутат Бахтовар Сафаров.

Обязанность ухаживать за своими родителями стала законодательным требованием в Таджикистане в 2016-м году. Тогда было принято дополнение в Конституцию республики, в соответствии с которым «совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей». За уклонение от опеки было введено наказание в виде исправительных работ от 120 часов до 2 лет либо лишением свободы на этот же срок.

Директор дома престарелых Яванского района Махмадюсуф Гулов отмечает, что в последние годы набирает масштабы тенденция, когда таджикистанцы отказываются от своих родителей и сдают их под опеку государства.

Стоит также добавить, что одновременно не уменьшаются масштабы трудовой миграции из Таджикистана в другие государства – в первую очередь, в Россию. По данным МВД России, в настоящее время на территории РФ находятся 988 тысяч граждан Таджикистана.

Массовая трудовая миграция создает проблемы и для воспитания юных таджикистанцев. Ранее «Фергана» писала, что, например, в одном только Канибадаме 15,8 тысячи отцов и матерей выехали на заработки и не имеют возможности воспитывать своих детей. Во многих случаях оба родителя отправились в Россию, оставив детей на попечение бабушек и дедушек. Если учесть, что в среднестатистической таджикской семье минимум 2-3 ребенка, то речь может идти о десятках тысяч детей, которые лишены полноценной родительской заботы и воспитания, в одном только городе Таджикистана.