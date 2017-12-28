28 Декабрь 2017

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Хроника событий

28 Декабрь

18:28  В Худжанде погибла вдова первого президента независимого Таджикистана

17:13  МВД Узбекистана ввело платные услуги экспертов-криминалистов

17:03  Узбекистанцам дали по пять дней отдыха на главные праздники страны

16:19  Сын Рахмона доложил о «коренных преобразованиях» в таджикистанском футболе

15:58  ИГ взяло на себя ответственность за гибель более сорока человек в Кабуле

14:32  Границу Узбекистана с Киргизией «усилили» пограничными представителями

14:27  Вице-спикер сената Узбекистана переизбран главой Федерации регби

14:10  Глава МВД Узбекистана пообещал создать «человеколюбивую» систему правопорядка

14:01  Хайрулло Мирсаидов рассказал о необоснованности выдвинутых против него обвинений

12:44  Президент Казахстана подписал закон о защите коррупционеров и запрете анонимных комментариев

11:35  В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой

11:18  Саудовская Аравия увеличила квоту на малый хадж для паломников из Узбекистана

10:58  В Таджикистане ужесточили уголовное наказание детей за отказ опекать родителей

10:21  Главное информагентство Узбекистана обвинило Рустама Азимова в регулярном обмане президента

01:48  Смена президента Киргизии не спасла телеканал «Сентябрь» от закрытия

00:16  В результате стрельбы в школе в Турции ранены семь человек

27 Декабрь

19:47  Экстрадированный в Узбекистан продавец из Стамбула получил 15 лет за финансирование сирийских боевиков

17:52  «Согдиана» рассталась с главным автором триумфа Узбекистана на Азиаде-1994

17:34  Для развода верующим мужчинам в Турции стало достаточно назвать жену сестрой

15:49  Нацбанк Таджикистана опроверг создание рабочей группы по спасению кризисных банков

15:22  В Казахстане ограничат просмотр ТВ для детей и проверят компьютерные игры

13:36  Казахстанец Василий Жиров вошел в список сильнейших боксеров всех времен

13:08  «Шакалы» и «ишаки» обошлись андижанскому хокиму в $650 штрафа

12:24  Свыше 500 человек стали жертвами чистки в финансовой системе Узбекистана

11:07  Населению Узбекистана впервые предложили участвовать в IPO

00:31  Арестованного узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева заставили отказаться от адвоката

00:14  В Москве мигранта из Киргизии обвинили в разработке оружия массового поражения

26 Декабрь

22:54  В узбекском Коканде мать ученика сломала педагогу ключицу

19:03  МВД России открыло представительство в Узбекистане

18:10  Бывший физрук «Пахтакора» возглавил один из старейших футбольных клубов Узбекистана

17:13  ГКНБ Киргизии заинтересовали снимки телеведущего в нацистской форме

16:25  Двум самым крупным банкам Таджикистана спишут долги по налогам

15:56  Переживший пытки турецкий бизнесмен предостерег от инвестиций в Узбекистан

15:10  Вратарь Антон Коченков отказался от сборной Киргизии ради московского «Локомотива»

14:51  В Казахстане ввели трехдневные суды и снизили сроки задержания до 48 часов

13:55  В киргизский прокат выйдет первый в Центральной Азии детский фантастический фильм

13:10  В Узбекистане УЗИ в первом триместре беременности стало обязательным

12:43  Правительство Турции наделило иммунитетом добровольных защитников Эрдогана

11:13  В Ташкенте задержали многолетних поставщиков тухлого мяса на рынки

09:17  От жителей одного из районов Туркмении потребовали доплату за газ

09:15  В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами

09:13  Власти Казахстана решили запретить пластиковые пакеты

25 Декабрь

20:58  Президент Федерации футбола Узбекистана пообещал новые отставки тренеров

20:45  Планировавшего взорвать статую Ленина вербовщика ИГИЛ осудили в Таджикистане на 20 лет

19:21  Фируза Шарипова из Казахстана сразится за титул чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver

17:50  Назарбаев утвердил новый налоговый кодекс Казахстана

17:28  ИГ атаковало комплекс управления по безопасности в Кабуле

17:06  В 2018 году в селах Узбекистана построят еще 15 тысяч типовых домов

14:26  Желающих совершить хадж таджикистанцев проверят на финансовую состоятельность

13:30  В аккаунтах казахстанских чиновников обнаружилось больше двух тысяч фотографий «сомнительного» содержания

12:52  Авиаинженеров для «Узбекистон хаво йуллари» будут готовить в Ташкенте

12:05  Жителям сносимых ради «Ташкент-Сити» махаллей Укчи и Олмазор предложили квартиры в новостройках

11:49  Кабмин Узбекистана отменил нотариальное заверение более 50 видов документов

11:02  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером года в среднем весе

10:47  В Узбекистане отменили медсправки для прохождения автотехосмотра

10:16  В Ташкенте и области упростили процедуру прописки

00:36  Генпрокурор Казахстана наказал своих подчиненных за «дискредитирующую» ведомство песню

00:34  Власти Киргизии впервые выдали квартиру выпускнику детского дома

00:16  Из Минфина Узбекистана уволены сразу пятьдесят чиновников

00:08  Власти Таджикистана запретили регистрацию «безнравственных» доменов

24 Декабрь

15:49  Ашхабадскую защитницу животных Галину Кучеренко выпустили из-под ареста

23 Декабрь

11:11  Китай выразил протест США за санкции против начальника полиции

10:53  В Тегеране на вечеринках в честь солнцестояния задержаны сотни людей

10:38  Увольнения после мятежа в Турции оспорили 100 тысяч человек

22 Декабрь

18:43  Казахстан впервые пошлет своего исполнителя на взрослое Евровидение

18:05  Киргизский Комитет по защите свободы слова вступился за корреспондента «Ферганы»

15:55  Президент Таджикистана пообещал повысить зарплаты и ввести мораторий на проверки бизнеса

15:46  Загранпаспорт в Казахстане решили сделать вдвое дороже

15:22  Казахстанка Юлия Галышева завоевала «золото» на этапе Кубка мира по фристайлу

14:47  Президент Узбекистана анонсировал реформу Службы национальной безопасности

14:25  В афганской провинции Балх введен комендантский час из-за ультиматума отставленного губернатора

14:21  В Ашхабаде кооперативные дома передадут в собственность государства

14:15  Первые ракетки Узбекистана и Казахстана начнут сезон в Австралии

13:38  В Узбекистане закроют посты ДПС на границах областей

12:35  Туркменские студенты рассказали о планах властей лишить их стипендий

12:13  Мирзиёев объявил 2018 год в Узбекистане Годом поддержки предпринимательства

12:01  В каждой области Узбекистана появится центр русского языка

11:18  В Киргизии по материалам расследования «Ферганы» возбудили дело о разглашении банковской тайны

11:03  Жээнбеков в первый месяц президентства отсудил у журналистов $144 тысячи

09:50  Власти Казахстана обвинили North Caspian Operating Company в гибели жаворонков

00:33  Генеральная Ассамблея ООН осудила решение США по статусу Иерусалима

21 Декабрь

23:59  США ввели санкции против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой

23:51  Компания Bank of New York Mellon заморозила деньги Национального фонда Казахстана

18:10  Первый пожизненный срок за наркоторговлю в России получил таджикский рецидивист

17:31  В Узбекистане махаллинские комитеты возьмут под контроль все склонные к разводу семьи

17:16  Объявлены итоги переговоров между бастовавшими шахтерами и «АрселорМиттал Темиртау»

17:11  Узбекистан упростит оформление виз для граждан еще 25 стран

17:01  Таджикский хлопковый олигарх вышел на свободу за $19 млн

15:27  Сборная Казахстана оказалась худшей в регионе в рейтинге ФИФА

15:15  Заключенным в Казахстане разрешат заочно учиться в вузах

14:37  Нового президента Киргизии призвали срочно освободить правозащитника Азимжана Аскарова

14:36  Госдума ввела уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов юрлицами

13:17  Сенат Казахстана защитил коррупционеров от журналистских расследований

13:14  Туркменские карты Visa снова перестали работать за границей

12:42  Таджикские налоговики обвинили интернет-мессенджеры в снижении доходов в госбюджет

12:30  Московский суд приговорил правозащитника из Узбекистана к 16 годам тюрьмы

11:00  В школах Таджикистана запретили новогодние елки ради экономии семейных бюджетов

10:10  В США казахстанца осудили на 15 лет за пособничество ИГ

08:58  В суде пообещали не прерывать вещание киргизского телеканала НТС из-за ареста имущества

00:50  Сенат Узбекистана решил потратить на ремонт лифтов в стране 22,4 млрд сумов

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