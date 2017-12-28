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28 Декабрь 2017
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Хроника событий
28 Декабрь
27 Декабрь
19:47 Экстрадированный в Узбекистан продавец из Стамбула получил 15 лет за финансирование сирийских боевиков
26 Декабрь
25 Декабрь
13:30 В аккаунтах казахстанских чиновников обнаружилось больше двух тысяч фотографий «сомнительного» содержания
12:05 Жителям сносимых ради «Ташкент-Сити» махаллей Укчи и Олмазор предложили квартиры в новостройках
23 Декабрь
22 Декабрь
14:25 В афганской провинции Балх введен комендантский час из-за ультиматума отставленного губернатора
11:18 В Киргизии по материалам расследования «Ферганы» возбудили дело о разглашении банковской тайны
21 Декабрь
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