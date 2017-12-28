В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой

Аида Салянова. Фото с сайта Kloop.Kg

МВД Кыргызстана отчиталось о задержании основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова, брата депутата Жогорку Кенеша (парламента), бывшего генпрокурора республики Аиды Саляновой.

Им оказался житель Бишкека 1986 года рождения. Имя подозреваемого пресс-служба МВД не приводит, указаны лишь инициалы – Э.О. Он был задержан в ночь на 28 декабря и в настоящее время находится в ИВС ГУВД Бишкека, где дает признательные показания. При задержании у подозреваемого обнаружили пистолет «Макарова» со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами. Изъятое оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия по задержанию остальных участников данного преступления», – говорится в сообщении.

Улан Салянов был убит в ночь на 6 ноября в селе Кок Жар Аламединского района Чуйской области. Группа людей в камуфляже, полумасках и берцах ворвалась к нему в дом, где на тот момент находились жена Салянова Лариса и их младший сын Абай. На вопрос Улана, кто они и что им нужно, один из злоумышленников выхватил пистолет и приставил к виску Абая. Улан бросился на неизвестного, но в него два раза выстрелили. Пули попали Улану в грудь, его доставили в больницу, где он позднее скончался. Злоумышленники скрылись на белом минивэне, ничего не взяв из дома Салянова.



Дом Улана Салянова. Фото «Азаттык»



Несколько дней назад «Фергана» опубликовала расследование о том, что на данный момент известно об убийстве Улана Салянова и как оно может быть связано с деятельностью его сестры Аиды. Она в разные годы занимала посты министра юстиции, полпреда президента в парламенте и генерального прокурора Киргизии. В настоящее время Аида Салянова является депутатом Жогорку Кенеша (парламента) от фракции «Ата Мекен».

Салянова известна тем, что выступила в оппозиции к политике Алмазбека Атамбаева, который недавно покинул пост президента Киргизии. В частности, она была категорически против проведения спорного референдума по вопросу внесения изменений в конституцию страны, инициированного президентом.