Президент Казахстана подписал закон о защите коррупционеров и запрете анонимных комментариев
Напомним, что против принятия этого закона выступали журналисты, правозащитники и международные организации. В обращении к депутатам Сената Казахстана Международный фонд защиты свободы слова «Адил Соз» заявлял, что основные положения законопроекта «существенно противоречат международным стандартам свободы слова, рекомендациям ООН, ОБСЕ, ОЭСР, ЮНЕСКО и ограничивают реализацию конституционных гарантий свободного получения и распространения информации, свободу выражения мнений, препятствует СМИ полноценно выполнять поставленную Президентом задачу борьбы с коррупцией».