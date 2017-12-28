Новости Центральной Азии Президент Казахстана подписал закон о защите коррупционеров и запрете анонимных комментариев 28.12.2017 12:44 msk, Фергана Политика Казахстан Законы Свобода слова Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», сообщает Акорда.kz. Это тот самый закон, который запрещает публикацию личной, семейной, банковской и финансовой информации без согласия человека, речь о котором идет в публикации, а так же обязывает владельцев электронных СМИ заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации, уточняет Тенгри.ньюс . Информация о пользователе должна будет храниться собственником СМИ на период действия соглашения, а также в течение трех месяцев после его расторжения. Напомним, что против принятия этого закона выступали журналисты, правозащитники и международные организации. В обращении к депутатам Сената Казахстана Международный фонд защиты свободы слова «Адил Соз» заявлял, что основные положения законопроекта «существенно противоречат международным стандартам свободы слова, рекомендациям ООН, ОБСЕ, ОЭСР, ЮНЕСКО и ограничивают реализацию конституционных гарантий свободного получения и распространения информации, свободу выражения мнений, препятствует СМИ полноценно выполнять поставленную Президентом задачу борьбы с коррупцией». Международное информационное агентство «Фергана»









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