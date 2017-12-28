Хайрулло Мирсаидов рассказал о необоснованности выдвинутых против него обвинений

Хайрулло Мирсаидов. Фото с сайта ozodi.org

Находящийся под следствием руководитель сборной КВН Таджикистана и журналист Хайрулло Мирсаидов не признает себя виновным и требует провести тщательную проверку всех документов о нецелевом использовании им бюджетных средств и по другим обвинениям. Об этом сообщил сегодня «Фергане» отец Хайрулло — Хабибулло Мирсаидов — после встречи с сыном в СИЗО города Худжанда (центр Согдийской области).

«Хайрулло не считает обоснованными выдвинутые против него обвинения. Он сказал мне, что его вины ни в чем нет, и он не согласен ни с одним из пунктов предъявленных обвинений», - сказал Хабибулло Мирсадов.

По его словам, никаких жалоб на условия содержания у Хайрулло нет. Он также сказал, что никто не оказывает на него давление. Хабибулло Мирсаидов, по его словам, не увидел у сына признаков физических побоев. Психологическое состояние Хайрулло спокойное, без подавленности, отметил отец. «В тюрьме, конечно, оказаться несладко, но он чувствует себя уверенно, понимает, что правда за ним», — сказал Хабибулло Мирсаидов.

Он сообщил, что встреча с сыном происходила наедине. «Никто нам не мешал общаться. Мы вдвоем в комнате были, когда разговаривали. Когда я уходил, на встречу с Хайрулло направлялся следователь в сопровождении адвоката. Но с адвокатом после этого я еще не поговорил», - сказал Мирсаидов-старший.

Напомним, в ноябре этого года Хайрулло Мирсаидов выступил с открытым обращением к президенту Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за «коррумпированности чиновников Согдийской области». В частности, он обвинил главу упомянутого управления Олима Зохидзода в попытке присвоить деньги, выделенные администрацией области на покупку микрофонов для таджикской команды КВН. В ответ Зохидзода обратился с иском в правоохранительные органы, которые начали проверку деятельности самого Мирсаидова.

Пятого декабря Хайрулло Мирсаидова пригласили в прокуратуру Согдийской области. В тот же день его задержали. Суд постановил взять его под стражу. В настоящее время Хайрулло находится в худжандском СИЗО-1. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) Таджикистана — в присвоении или растрате (статья 245), возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды (статья 189), подделке документов (статья 340) и заведомо ложном доносе (статья 346). По совокупности обвинений Мирсаидову может грозить до 21 года лишения свободы.

Источник «Азии-плюс» в администрации Согдийской области ранее отметил, что уголовного дела против Хайрулло могло бы и не быть, если бы журналист публично и «бездоказательно» не заявил о вымогательстве взятки со стороны Зохидзода.

Хайрулло Мирсаидову 39 лет. В предыдущие годы он работал корреспондентом радио Deutsche Welle, информагентства «Азия-плюс», сотрудничал с разными изданиями, в том числе с «Ферганой». В последнее время принимал активное участие в развитии движения КВН в Таджикистане, возглавив сборную команду республики, которая была сформирована в 2014 году. Под руководством Мирсаидова в том же году таджикские КВНщики стали финалистами Лиги КВН Ала-Тоо в Бишкеке. Спустя год на фестивале в Сочи сборная Таджикистана среди 400 команд заняла 70-ое место, а затем стала финалистом Центральной лиги Москвы. В 2016 году таджикская команда завоевали титул чемпиона Лиги КВН Ала-Тоо. Теперь участие сборной КВН Таджикистана в международных играх и вообще возможность ее дальнейшего существования — под большим вопросом.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch (HRW) и Норвежский Хельсинкский комитет потребовали от властей Таджикистана обеспечить права Мирсаидова, в том числе свободу от жестокого обращения и доступ к адвокату, а также ускорить процесс его освобождения. С призывом освободить Хайрулло Мирсаидова также выступили Международный комитет по защите журналистов и Коалиция против пыток в Таджикистане.