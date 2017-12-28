Вице-спикер сената Узбекистана переизбран главой Федерации регби

Садык Сафаев. Фото с сайта Podrobno.uz

Руководителем Федерации регби Узбекистана переизбран первый заместитель председателя верхней палаты парламента республики Садык Сафаев. Об этом сообщает Sputnik.

Сафаев в своей речи поблагодарил членов Федерации за оказанное доверие. Отметил, что предстоит большая и серьезная работа по развитию регби, чтобы сделать его массовым, популярным среди студенчества и молодежи, а также постараться включить в программу республиканских соревнований.

Годом рождения регби в Узбекистане можно считать 1970 год, когда начали организовываться первые команды. В Ташкенте появились «Локомотив», «Старт», «Спартак», «Строитель». В Фергане - «Нефтяник» и «Факел». В Ургенче - «Шават». В 1990 году появился женский коллектив «Согдиана», соревновавшийся с 10-ю командами из других советских республик в Кубке лиги «Азия». В 2001 году была открыта Федерация регби города Ташкента, которая в 2006 году стала членом Азиатского союза регби (ARFU). В 2014 году Узбекистан приняли в World Rugby.

Мужская сборная Узбекистана на 2017 год находится в Азии в последнем, третьем дивизионе. В прошлом году команда играла во втором дивизионе, но в решающем матче с минимальным счетом (22:23) уступила сборной Гуама и вернулась в группу аутсайдеров.

Женская сборная выступает успешнее мужской. В 2008 году узбекистанские спортсменки по Регби-15 завоевали «бронзу» на чемпионате Азии. По регби-7 - четвертые места в 2008 и 2009 годах. Сборная имела шанс попасть на Олимпиаду в Рио-2016, но заняла на определяющем чемпионате Азии лишь 7-е место (проходными были 1-2 места).

Регби-15 — это классический вариант данного вида спорта. На поле находятся по 15 игроков из каждой команды, и таймы длятся по 40 минут. В регби-7 в командах по 7 игроков и таймы длятся по 7 минут, эта разновидность регби – олимпийская дисциплина с 2016 года.

Садык Сафаев возглавил Федерацию в 2013 году, будучи председателем сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам. Ранее «Фергана» писала о его возвращении в большую политику.