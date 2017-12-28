Границу Узбекистана с Киргизией «усилили» пограничными представителями

26 декабря вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Киргизии о деятельности пограничных представителей. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба правительства Узбекистана.



Пограничный пункт между Узбекистаном и Кыргызстаном. 21 сентября 2017 года. Фото RFE/RL



Пограничные представители – это уполномоченные лица, которые на вверенных им участках границы представляют свои страны для разрешения спорных вопросов и инцидентов. В соответствии с соглашением между Узбекистаном и Киргизией, пограничные представители этих двух государств будут, в частности, бороться с контрабандой, принимать меры по депортации незаконных мигрантов, контролировать проведение хозяйственных работ на границе и соблюдение правил ее пересечения. Им также предстоит следить за водопользованием в пограничных водоемах, соблюдением правил охоты и рыболовства, и информировать друг друга об угрозах распространения пожаров, эпидемий, эпизоотий и сельскохозяйственных вредителей.

«Вступление в силу данного двустороннего документа послужит дополнительным юридическим механизмом для своевременного урегулирования возникающих вопросов на государственной границе», – подчеркивается в сообщении.

Соответствующее соглашение было подписано в Бишкеке 5 сентября, куда с визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. С киргизской стороны в переговорах участвовал бывший на тот момент президентом Алмазбек Атамбаев. Тогда стороны подписали договор о государственной границе, призванный разрешить споры о приграничных территориях, которые велись с момента развала СССР. В документе шла речь о делимитации и демаркации 85 процентов общей границы (протяженностью 1378 километров). Оставшиеся 15 процентов власти двух стран не могут согласовать до сих пор. Это спорные приграничные участки, где нередко вспыхивали конфликты – прежде всего, узбекские анклавы Сох и Шахимардан на территории Киргизии, киргизский анклав Барак в Узбекистане.

В октябре, во время визита Атамбаева в Ташкент, стороны успели договориться об использовании спорного Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища. Оно находится на территории Киргизии, у границы двух государств. Узбекистан использует его для сельхознужд и заявляет свои права на него на том основании, что оно было построено в советское время на средства Узбекской ССР. Согласно последним договоренностям, водохранилище перешло под контроль Киргизии. Однако 90% воды из объекта будет использовать Узбекистан. Он также за счет своего бюджета будет финансировать расходы на водохранилище, например, на зарплату сотрудников, ремонтные работы или замену оборудования.

В октябре в Киргизии прошли президентские выборы, на которых победил протеже Атамбаева Сооронбай Жээнбеков. Он уже объявил, что все договоренности, достигнутые с Ташкентом его предшественником на президентском посту, останутся в силе.