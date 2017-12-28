ИГ взяло на себя ответственность за гибель более сорока человек в Кабуле

В столице Афганистана сегодня в первой половине дня прогремели три взрыва, в результате которых как минимум 41 человек погиб и 48 ранены, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Минздрава страны.

Первый взрыв произвел смертник внутри социально-культурного центра в районе Пули-Сохтиа (Pule Sokhtia) Кабула. В этом центре, помимо образовательных учреждений, расположены редакции ряда СМИ. Люди, в панике бросившиеся из здания на улицу, оказались в зоне поражения двух других взрывов – они были произведены с помощью магнитных мин. Среди пострадавших есть дети, женщины и журналисты, работавшие в атакованном здании, уточняет TOLOnews. По данным телекомпании, число раненых превышает 80 человек.



Оцепленный силами безопасности район атаки. Фото © AFP



Ответственность за атаки уже взяло на себя так называемое «Исламское государство» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) . Медийная структура ИГ «Амак» опубликовала заявление, что главной целью террористов было шиитское учреждение, связанное с Ираном.

Напомним, что 25 декабря террористы ИГ организовали взрыв на входе в комплекс зданий Национального управления по безопасности. Смертник пешком подошел к комплексу, когда туда подходили сотрудники силового ведомства. Из шести погибших лишь двое работали в управлении по безопасности.

23 ноября ИГ устроило взрыв в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Погибли 10 человек, 20 были ранены. Взрыв был осуществлен смертником. В конце октября 13-летний подросток совершил самоподрыв в дипломатическом районе афганской столицы. Погибли 8 человек. ИГ взяло на себя ответственность.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА), политолог Андрей Серенко в интервью «Фергане» рассказал, что ИГ пытается «пустить глубокие корни» в Афганистане. «В Афганистане ИГ будет пытаться построить суррогатный халифат, взамен утраченного в Ираке и Сирии, опираясь на два уникальных ресурса — огромные доходы от наркобизнеса и местную молодежь. По самым скромным оценкам, террористические организации в Афганистане получают от реализации героина более $200 млн в год. Сейчас эти доходы осваивает «Талибан», но можно не сомневаться, что ИГ попытается уже в 2018 году выдавить талибов с регионального наркотического рынка. Три четверти населения Афганистана – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Именно эта возрастная группа традиционно является объектом вербовок оперативников ИГ. И в 2018 году сторонники халифата будут все жестче соперничать с талибами за влияние на афганскую молодежь», - сказал эксперт.