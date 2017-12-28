Сын Рахмона доложил о «коренных преобразованиях» в таджикистанском футболе

Матч «Истиклол» — «Регар-ТадАЗ». Фото с сайта fc-istiklol.tj

Президент Федерации футбола Таджикистана (ФФТ), сын президента республики Рустам Эмомали рассказал в интервью официальному сайту ФФТ, как будет совершенствоваться таджикистанский футбол.

«За последние годы при поддержке Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона развитие спорта в стране, в том числе футбола, получило мощный импульс, — сообщил Рустам Эмомали. — Футбол в Таджикистане находится на этапе коренного преобразования. Полным ходом развернулась работа по реформированию всей системы».

Чиновник рассказал, что Федерация неоднократно получала положительные отзывы со стороны международных футбольных организаций (ФИФА и АФК). Разработан стратегический план развития футбола на республиканском и региональном уровнях, который власти собираются реализовать до 2026 года.

Эмомали перечислил достижения таджикистанских футболистов в прошедшем сезоне и добавил, что 2017 год — один из самых успешных сезонов в истории таджикистанского футбола. «Юношеская и молодежная сборные завоевали путевки на чемпионат Азии. Последний раз такое было одиннадцать лет назад. Попала на континентальный турнир и футзальная сборная. Ну и, конечно, выход душанбинского «Истиклола» в финал Кубка АФК – уже второй раз за три года».

Также чиновник добавил, что Федерация футбола Таджикистана стала первой национальной ассоциацией, которая заключила с ФИФА контракт по реализации программы «Forward». «В рамках реализации проекта ФФТ совместно с Футбольной лигой Таджикистана окажут помощь клубам в виде финансовой поддержки, обеспечения стадионов необходимым оборудованием, оплаты услуг судей, инспекторов и комиссаров игр, которые будут работать на матчах лиги, и другое. Все клубы, участвующие в высшей лиге страны, будут бесплатно экипированы в спортивную одежду. Для команд уже приобретены микроавтобусы. Кроме того, клубы по итогам сезона получат призовые бонусы. Всего этого раньше не было», — объяснил Рустам Эмомали.

Следует отметить, что национальная сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА находится на 126-ом месте, в рейтинге федераций АФК – на 12-ом. В свою очередь, душанбинский «Истиклол» впервые в истории таджикистанского футбола может попасть в основную сетку Лиги чемпионов АФК в сезоне-2018.

Рустам Эмомали – сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Возглавил Федерацию футбола Таджикистана в 2012 году, в возрасте 24-х лет. На этом посту Эмомали сменил Сухроба Косимова, бывшего командира Народного фронта Таджикистана. Также Рустам Эмомали занимает пост мэра Душанбе.