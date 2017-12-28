Узбекистанцам дали по пять дней отдыха на главные праздники страны

В 2018 году жители Узбекистана будут отдыхать по пять дней на Новый год, Навруз и День независимости. Указ об этом президент подписал 28 декабря, сообщает «Газета.Uz».



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Таким образом, на Новый год праздничным будет период с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018-го. Из них 30 и 31 декабря – выходные дни по календарю, 1 января – праздничный нерабочий день, 2 января – дополнительный нерабочий день, 3 января – перенесенный выходной день с субботы, 6 января.

На Навруз дадут отдыхать с 18 по 22 марта, на День независимости – с 31 августа по 4 сентября. Таким образом, начало учебного года в Узбекистане будет перенесено на три дня.

Дополнительные нерабочие дни, приуроченные к праздникам, сократят продолжительность трудового отпуска на три дня. При этом будет обеспечена минимальная продолжительность трудового отпуска (15 рабочих дней), установленная статьей 134 Трудового кодекса страны. Размер выплат, полагающихся к ежегодному трудовому отпуску, сохранится.

Кроме того, узбекистанцам дадут по три дня отдыха в период религиозных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит – за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие.

Отметим, что в предыдущие годы жители Узбекистана отдыхали на праздники только один-два дня. Как правило, переносы выходных не практиковались, и при выпадении праздника на воскресенье дополнительный день отдыха не предоставлялся.

Между тем, жители Кыргызстана будут отдыхать четыре дня (с 31 декабря по 3 января), Таджикистана – три (с 30 декабря по 1 января), Казахстана – четыре (с 30 декабря по 2 января).