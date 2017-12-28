МВД Узбекистана ввело платные услуги экспертов-криминалистов

Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало на своем сайте перечень экспертных, научно-исследовательских и информационных услуг, которое оно готово предоставить юридическим лицам на платной основе. В списке восемь позиций, в частности:

- обучение по вопросам выявления признаков поддельных документов, ценных бумаг, документов, удостоверяющих личность;

- определение возможностей систем видеонаблюдения к идентификации личности;

- исследование номеров двигателя, шасси, кузова транспортных средств при их регистрации и перерегистрации;

- исследование на подлинность документов, ценных бумаг, лотерейных билетов, а также другой печатной продукции строгой отчетности;

- исследование по идентификации рукописных записей и подписей;

- Восстановление угасших из-за срока давности текстов;

- определение содержания (состав) вино - водочной продукции и ювелирных изделий;

- оказание услуг и консультаций в сфере компьютерных технологии, в частности восстановление утраченной информации.

В сообщении указано, что платные услуги экспертов МВД введены в соответствии с указом президента «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений». Стоимость услуг не приводится.

Органы правопорядка в Узбекистане так же, как и в России, уже несколько десятилетий оказывают платные услуги – специальные подразделения вневедомственной охраны защищают имущество организаций и частных лиц. Однако минувшей осенью МВД республики пошло дальше, и ввело платные услуги по обеспечению безопасности во время массового скопления людей в общественных местах. Речь идет о рынках, крупных торговых центрах и развлекательно-досуговых комплексах. Заключать договоры с ведомством и платить за охрану порядка придется юридическим лицам, на чьих объектах проходят массовые мероприятия. До этого все расходы на обеспечение безопасности в подобных местах МВД брало на себя.

Указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 18 апреля 2017 года. В нем, в частности, указано, что к 1 января 2018 года в органах внутренних дел республики появятся специальные комнаты для допросов, оснащённые системами стенографирования допроса, видеонаблюдения, средствами аудио- и видеофиксации следственных действий. Ранее в том же месяце глава государства раскритиковал нынешнее состояние системы МВД.