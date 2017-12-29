В Худжанде погибла вдова первого президента независимого Таджикистана

Рахмон Набиев с супругой Майрам. Фото с сайта news.tj

В Худжанде (областной центр на севере Таджикистана) на 79-м году жизни погибла Майрам Набиева — вдова первого президента независимого Таджикистана Рахмона Набиева. Женщина скончалась в результате отравления угарным газом во время пожара в собственном доме сегодня днем, передает «Азия-плюс»

По данным источника информагентства, предварительная причина пожара — неисправность или неправильное использование электроприборов. В момент возгорания Майрам Набиева находилась в доме одна. Пожар был потушен прибывшим пожарным расчетом.

По некоторым данным, дети Набиевых, Рустам и Мунаввара, проживающие за пределами республики, прилетят сегодня ночью в Худжанд, чтобы похоронить мать.

Рахмон Набиевич Набиев (1930-1993) — советский партийный и политический деятель, председатель Совета министров Таджикской ССР с 1973 по 1982 год, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана с 1982 по 1985 год, первый президент независимого Таджикистана с 1991 по 1992 год. В начале гражданской войны в Таджикистане (в сентябре 1992 года) под давлением толпы перед вылетом из Душанбе в Худжанд вынужден был подписать документ об отставке, после чего на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в ноябре того же года руководителем страны был избран нынешний президент Эмомали Рахмон (тогда — Рахмонов). Чрез несколько месяцев Набиев скончался — по официальной версии, в результате обширного инфаркта.