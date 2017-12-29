Мотивом убийства брата бывшего генпрокурора Киргизии следствие сочло разбой

Основной версией мотива убийства брата бывшего генпрокурора Киргизии Аиды Саляновой стало разбойное нападение. Об этом 28 декабря сообщил Kloop.Kg со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Бакыта Сеитова.



Дом Улана Салянова. Фото с сайта Kloop.Kg



Сеитов также раскрыл подробности о личности подозреваемого в убийстве, о задержании которого было объявлено несколькими часами ранее. По словам начальника пресс-службы МВД, этот человек был знаком с убитым и предположительно имел с ним деловые отношения. Ранее он четырежды был судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу. При обыске в его доме обнаружили пистолет Макарова со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами.

«Он дает признательные показания, что он действительно был самым главным в совершении преступления», — подчеркнул Сеитов.

При этом в МВД не уточнили, в какую сумму оценивается ущерб от разбойного нападения. Родственники погибшего ранее утверждали, что из дома ничего не пропало. Сама Аида Салянова назвала убийство политическим. «Удивляет, что как только произошло преступление, силовики заявили об отсутствии политического мотива. Расследование дела ведется на недостаточном уровне. Я сомневаюсь в его беспристрастности», — заявила она.

Салянова отметила, что версия о незавершенном разбое тоже не может выдвигаться, так как в доме в принципе не было ничего ценного. Наконец, она добавила: «Говорят, что подозреваемый в преступлении человек задержан с оружием, из которого в него стреляли. Он что, не спрятал оружие и готовился к приходу милиции?»

Недавно мы опубликовали собственное расследование обстоятельств преступления.

Улана Салянова убили в ночь на 6 ноября в его доме в селе Кок Жар Аламединского района Чуйской области. Несколько человек в камуфляже, полумасках и берцах ворвались в дом, где помимо Салянова находились его жена и младший сын. Улан спросил нападавших, кто они и что им нужно. В ответ один из них приставил пистолет ему к виску. Мужчина попытался оказать сопротивление, но в него дважды выстрелили. После этого преступники скрылись на белом минивэне. Улан был ранен в грудь, его успели доставить в больницу. Однако вскоре он скончался.

Аида Салянова в разные годы занимала посты министра юстиции, полпреда президента в парламенте и генерального прокурора Киргизии. Сейчас она является депутатом Жогорку Кенеша (парламента) от фракции «Ата Мекен». Салянова выступила в оппозиции к политике Алмазбека Атамбаева, который 24 ноября покинул пост президента.