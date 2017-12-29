В Узбекистане ускорили отказ от аналогового телевещания

В Ташкентской области Узбекистана с 15 января 2018 года прекратят аналоговое телевещание. Об этом 28 декабря сообщил Podrobno.uz со ссылкой на информацию Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения. Ранее сообщалось , что Ташкентская область откажется от аналогового вещания к 15 июля.

По данным «Спутника», аналоговый сигнал пропадет также в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Полностью от него страну планируется избавить к концу 2018 года.

В качестве альтернативы будет использоваться общедоступный пакет из бесплатных цифровых каналов, в который войдут как каналы Национальной телерадиокомпании, так и продукты частных телекомпаний. По информации на июль 2017 года, в пакет должны были войти следующие частные телеканалы - Mening Yurtim, Caravan TV, UzReport TV, Zo'r TV HD, FUTBOL TV, Milliy TV, Zo'r TV. Развитие сети цифрового вещания будет осуществляться за счет $62,5 млн, полученных в кредит от японских банков.

Семьи, которые пока не приобрели телевизоры, способные работать с цифровым сигналом, смогут пользоваться кабельным телевидением. При этом правительство рекомендовало коммерческим банкам расширить при содействии благотворительного фонда «Махалла» возможности предоставления кредитов малоимущим слоям населения на покупку новых телевизоров, приставок и другого необходимого оборудования.

Жители Узбекистана в комментариях в СМИ высказывают недовольство прекращением аналогового вещания. Они указывают, что цифровые телеприемники имеет ограниченное число семей, качество цифрового вещания порой уступает аналоговому, а в некоторых регионах трудно купить нужное оборудование даже при наличии денег. Наконец, они заявляют, что просто хотели бы иметь возможность самостоятельного выбора между разными типами вещания.

В 2006 году полный переход на цифровое вещание осуществили Люксембург и Нидерланды. В течение последующих нескольких лет к ним присоединились Финляндия, Швеция, Норвегия и ряд других европейских стран. Россия начала переход к цифровому вещанию в 2009 году и планирует завершить его к 2018 году. В 2015 году, когда от аналогового вещания отказались почти все европейские страны и многие другие страны мира, было заключено международное соглашение «Женева 06», отдающее приоритет цифровому вещанию перед аналоговым. Лишь для ряда стран, расположенных в основном в Африке, установлен пятилетний переходный период для смены приоритета.

Переход на цифровой формат вещания объясняют улучшением качества сигнала, а также экономией радиочастотного спектра - на одной частоте можно уместить один аналоговый или десять цифровых каналов.