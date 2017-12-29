Обеспечивать продовольственную безопасность в Таджикистане будет специальный комитет

Эмомали Рахмон на заседании правительства. Фото пресс-службы президента

В Таджикистане будут созданы четыре новых ведомства, курирующие авиацию, здравоохранение, продовольственную безопасность и кинематограф. Решение об этом принято на последнем в уходящем году заседании правительства республики, которое прошло сегодня под руководством президента Эмомали Рахмона.

В республике создается правительственный Комитет по продовольственной безопасности, в который, по информации «Азии-плюс», войдут сразу четыре ранее существовавших структуры: Госслужба по ветеринарному контролю, Госслужба по фитосанитарному контролю, Госслужба по племеневодству и Госинспекция по семеноводству. Также будет создана Государственная служба по контролю за здравоохранением и социальной защите.

Целью создания новых структур, помимо прочего, является предотвращение ввоза низкокачественной продукции и улучшение деятельности лабораторий.

В частности, Комитет по продовольственной безопасности будет заниматься решением тех проблем в продовольственной сфере, о которых говорил президент Рахмон в своем недавнем послании парламенту. Он тогда отметил, что на потребительный рынок Таджикистана завозятся сотни тонн некачественной продукции, которая наносит вред здоровью граждан. 90% мясных продуктов на отечественном рынке не отвечает санитарным условиям и соответствующим стандартам, сказал глава государства.

«Образование этих структур будет способствовать сокращению дублирующих задач, координации проверок, экономии бюджетных средств и сокращению препятствий для предпринимательской деятельности», - отметил президент.

Кроме того, в соответствии с принятыми сегодня решениями, на базе ряда структур министерства транспорта будет образовано Агентство по гражданской авиации Таджикистана, а на базе подразделений Комитета по телевидению и радио при правительстве республики будет создано Госучреждение «Таджиккино».