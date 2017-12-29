Москва и Ташкент договорились совместно строить АЭС в Узбекистане

Москва и Ташкент договорились совместно заниматься вопросом строительства атомной электростанции в Узбекистане. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое стороны подписали 29 декабря, сообщает департамент коммуникаций корпорации «Росатом».

Согласно пресс-релизу, «перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества определены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны; рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования».

Соглашение подписали вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов и гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Отметим, что разговоры о вероятности строительства в Узбекистане АЭС ведутся не первый год. В 2014 году государственно-акционерная компания (ГАК) «Узбекэнерго» официально опровергла появившиеся в СМИ сообщения на эту тему, заявив, что «в перспективе компанией в рамках реализации Программы развития промышленности Республики Узбекистан и ежегодных инвестиционных программ строительство атомной электростанции не предусматривается».

В настоящее время на территории Центральной Азии атомных электростанций нет. Ожидалось, что первая АЭС появится в Казахстане, ее строительством в октябре 2015 года пообещала заняться Япония.