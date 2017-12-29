В Узбекистане появится сеть АЗС с импортным бензином

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, соучредителями которого являются «Узбекнефтегаз» и «дочка» российского Газпрома Gas Project Development Central Asia AG, откроют в Узбекистане сеть АЗС, где будут продавать импортный бензин. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаза».



Очередь на АЗС в Ташкенте. Фото «Газета.Uz»



На заправках сети можно будет купить дизельное топливо, а также бензин марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, которые, как подчеркивается в сообщении, будут соответствовать европейскому качеству и стандартам. Помимо продажи на АЗС, бензин планируют реализовывать по прямым договорам купли-продажи и через биржевые торги по свободным коммерческим ценам.

По информации российского экономического агентства Прайм, первые четыре АЗС новой сети появятся в Ташкенте в январе будущего года. В дальнейшем СП планирует построить до 200 автозаправочных станций во всех регионах страны. В сообщении, со ссылкой на представителя Jizzakh Petroleum, указано, что топливо для данной сети будет импортироваться из России. Первую партию поставят с ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская область). Ее объемы не раскрываются.

Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне этого года. Доля «Узбекнефтегаза» в нем составляет 60%, Gas Project Development Central Asia – 40%. Это СП будет управлять новым нефтеперерабатывающим комплексом в Джизакской области стоимостью $2,2 млрд, строительство которого началось в апреле и, как ожидается, завершится к 2021 году. Планируется, что комплекс будет перерабатывать пять миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из России и Казахстана. Из этого сырья будет производиться 3,7 млн тонн моторного топлива стандарта «Евро-5», более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.

Для снабжения комплекса сырьем построят трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу «Омск-Павлодар-Чимкент» на территории Казахстана.

В середине 1990-х годов Узбекистан объявил о «нефтяной независимости», отказавшись от импорта сырья после открытия ряда крупных месторождений. С 2005 года страна возобновила импорт сырой нефти и бензина, в основном, из Казахстана, из-за истощения собственных запасов. В настоящее время мощности действующих в стране трёх НПЗ – Ферганского, Алтыарыкского и Бухарского загружены наполовину, а дефицит бензина стал обычным явлением. Попытками «ликвидировать» этот дефицит, а также борьбой со спекулянтами, власти республики объясняют периодические повышения цен на топливо. В ноябре этого года стоимость бензина в республике выросла более чем на треть.