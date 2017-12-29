Центробанк Узбекистана назвал причины инфляционного давления на экономику

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Причинами инфляционного давления на экономику Узбекистана в первом полугодии 2017 года стали увеличение объемов кредитования экономики и денежной массы, девальвация валютного курса, а также сезонные факторы и факторы предложения. Об этом 28 декабря сообщил Центробанк республики.

По данным Госкомитета по статистике, в январе-сентябре 2017 года уровень инфляции, рассчитанный по индексу потребительских цен, составил 9,3%. Цены на товары выросли больше, чем на услуги. В частности, продовольственные товары подорожали на 9,4%, их влияние на уровень инфляции составило 4,1%. Существенно выросли цены на говядину, баранину и птицу, а также некоторые виды фруктов и овощей.

Взлет цен на отдельные продовольственные товары связан с сокращением их производства по разным причинам, например, из-за снижения объема урожая, а также с увеличением объемов экспорта. В частности, экспорт моркови повысился в 3 раза, яблок – в 2,3 раза, помидоров – в 1,4 раза. Результатом отмены ограничений на экспорт яиц стало их подорожание на внутреннем рынке на 10%.

Цены на непродовольственные товары повысились на 10,3%, их влияние на уровень инфляции составило 3,7%. Так, одежда подорожала на 10,9%, обувь – на 10,2%, строительные материалы – на 10,7%, основные бытовые товары – на 11,5%, моющие и чистящие средства – на 11,2%, культтовары - на 9,5%, средства связи - на 10,7%. Рост цен на эти группы товаров, значительная часть которых импортирована, стал следствием ускоренной девальвации валютного курса. Напомним, 5 сентября Центробанк поднял курс доллара США с 4247 сумов до 8100 сумов.

Тарифы на услуги, в целом, выросли на 7,2%, и их влияние на общий уровень цен составило 1,5%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 6,8%, пассажирский транспорт – на 6,9%, железнодорожный – на 17,7%, воздушный – на 48,2%, услуги связи - на 23,8%, оплата детских дошкольных учреждений - на 8,3%.

По итогам года инфляция в Узбекистане прогнозируется на уровне 12-14%. Будущий год в этом плане тоже не порадует – инфляция ожидается на уровне 11,5-13,5%.

Как заявлял первый зампредседателя Центробанка Тимур Ишметов, с 1 января 2018 года Узбекистан перейдет на новые стандарты расчета инфляции, которые приняты во всем мире. «У нас все время были споры касательно уровня инфляции. По нашей официальной методологии у нас выходил один показатель, у международных организаций, в частности, у Международного валютного фонда, — другой показатель. Это создает неудобства в работе. Если у тебя показатель инфляции не совсем правильный, то и правильные действия принимать будет трудно», – пояснил Ишметов.