Главному «коммунальщику» Узбекистана разрешили прописывать подчиненных в Ташкенте

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Правительство Узбекистана внесло недавно созданное министерство жилищно-коммунального обслуживания в перечень государственных органов, чьи руководители могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в Ташкенте и Ташкентской области. Об этом сообщает Norma.uz со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Одновременно агентство «Узкоммунхизмат», которое занималось вопросами ЖКХ до создания министерства, а после «влилось» в него и было преобразовано в агентство «Коммунхизмат», исключили из данного перечня. Всего в нем значатся свыше шести десятков ведомств.

Государственные органы получили право прописывать специалистов узкого профиля, а также тех, кто обладает высокой квалификацией, на основании закона, принятого еще в 2011 году. Постоянная прописка в столице также оформляется членам семей работников (пока те сохраняют свою должность). После трех лет работы они получают право покупать недвижимость в Ташкенте и Ташкентской области.

Приток иногородних граждан в Ташкент власти стали жестко контролировать после терактов в феврале 1999 года. С тех пор город, а с 2011 года и Ташкентская область, фактически оказались закрытыми для выходцев из других регионов республики. При нынешнем президенте Шавкате Мирзиёеве правила получения постоянной прописки и временной регистрации в Ташкенте были упрощены. Тем не менее, власти не устранили полностью ограничения по прописке, которые противоречат, как Конституции Узбекистана, так и международным правовым актам, подписанным республикой.