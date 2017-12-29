«Астана» договорилась о новом контракте с болгарским тренером

Станимир Стойлов. Фото Dinamo.kiev.ua

Тренер Станимир Стойлов договорился о новом соглашении с руководством казахстанской футбольной команды «Астана». Эту информацию сообщает болгарский сайт KotaSport.com.

Предыдущий контракт болгарского специалиста с «Астаной» завершился по окончании прошедшего сезона-2017. Стойлов возглавил казахстанский клуб в июне 2014 года. На протяжении всего срока работы, болгарин четырежды приводил команду к чемпионству во внутреннем первенстве страны, а в 2015 году, впервые в истории Казахстана, вывел местный коллектив на групповой этап Лиги чемпионов.

Следует отметить, что в этом сезоне Стойлов вновь вписал свое имя в историю казахстанского футбола, преодолев групповой раунд Лиги Европы. Команда сыграет в весенней части турнира. На стадии 1/16 финала «Астана» встретится с португальским «Спортингом».

Ранее Станимир Стойлов тренировал болгарские «Левски» (в 2003-2008 годах), «Литекс» (2008-2009), «Ботев» (2013-2014), а также национальную сборную Болгарии (в 2007 году и в 2009-2010 годах). За пределами родины Стойлов работал с кипрским «Анортосисом» в 2011 году.