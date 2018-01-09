За последний месяц в Узбекистане больше всего подорожали фрукты, овощи и крупы

Государственный комитет Узбекистана по статистике опубликовал данные об уровне инфляции в потребительском секторе республики в декабре 2017 года. Согласно отчету, потребительские цены на товары и услуги в последнем месяце ушедшего года повысились в среднем на 2,7%, в том числе, продовольственные товары — на 4,4%, непродовольственные товары — на 1,8%, услуги — на 0,8 %.

Основным инфляционным фактором в этом месяце стал рост цен на продовольственные товары (доля влияния 70,2%):



Инфографика с сайта stat.uz



«Лидерами» по росту цен в секторе продовольственных товаров стали фрукты и овощи (рост цен на 14,2%), крупы и бобовые (10,3%) и яйца (7,3%):



Инфографика с сайта stat.uz



При этом на фоне роста цен на основные виды продовольственных товаров в декабре 2017 года отмечено снижение цен на морковь — на 15,9%, капусту — на 5,9%, маш — на 4,7%, мясо домашней птицы — на 4,5%.

Как отмечается в отчете главного статистического ведомства, порядка 75% от общего роста цен на непродовольственные товары обеспечило удорожание одежды, обуви, бытового текстиля, товаров личной гигиены, стройматериалов и других видов:



Инфографика с сайта stat.uz



Платные услуги для населения стали дороже в декабре на 0,8%. Основными инфляционными факторами в этом секторе экономики стали повышения тарифов на услуги правового характера и банковские услуги — на 15%, бытовые услуги — на 1,6%, услуги образования — на 1,2% и медицинские услуги — на 1,1%.

Ранее Центробанк Узбекистана прогнозировал инфляцию по итогам 2017 года на уровне 12-14%. С 1 января 2018 года Узбекистан переходит на новую методологию расчета инфляции, которая принята во всем мире.