В Турции появилась партия с нацистской идеологией

Фото с сайта hurriyetdailynews.com

В Турции создана партия с радикально националистической, расистской идеологией. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на Duvar. Она требует господства этнических турок как внутри страны, так и за ее пределами.

Организация под названием «Союз Отюкен» (Отюкен — древний город, которому придавалось священное значение в тюркской мифологии) была основана в конце декабря, но в местной прессе информация об этом появилась только 5 января. Она упомянута в списке политических партий, который ежегодно составляется властями.

Согласно программе партии, ее цель — объединение турецкой нации. К ней она относит, прежде всего, этнических турок (тех, у кого родители турки, для кого турецкий язык — родной). Однако она допускает, что и люди другого происхождения могут «пробудиться» и «осознать внутреннюю принадлежность к турецкой нации».

Партия провозглашает турок высшей нацией. «Наша цель — сделать страну таким местом, где турки будут обладать абсолютным господством и жить в единстве», – заявляет ее руководство.

Радикалы намерены баллотироваться в парламент. В случае прихода к власти они обещают формировать полицию и армию из этнических турок. Кроме того, собираются допускать на государственную службу только людей с «протурецкими взглядами». Среди других обещаний — возврат смертной казни, прекращение приема беженцев, а также отзыв гражданства у получивших его мигрантов.

Партия также призывает к мировому господству турок. Как она рассчитывает этого добиться, не уточняется.

Сейчас в Турции действуют 88 политических партий, некоторые придерживаются националистических взглядов. Определенной популярностью пользуется, в частности, ультраправая Партия националистического движения (ПНД), которая заняла третье место на последних парламентских выборах. Партия выступает как оппозиционная, однако в некоторых вопросах поддерживает правящую Партию справедливости и развития (так, перед референдумом 2017 года она поддержала поправки, увеличивающие президентские полномочия). Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил, что на следующих выборах партия власти может создать альянс с ПНД.