Впервые за 20 лет Академия наук Узбекистана приросла новыми членами

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Впервые за последние два десятилетия Академия наук (АН) Узбекистана пополнилась новыми действительными членами. Указом президента Шавката Мирзиёева утверждены 32 новых члена АН.

В числе утвержденных академиков — ученые в области физико-математических, химических, биологических, технических, сельскохозяйственных, исторических, экономических, филологических, юридических, педагогических, медицинских наук, а также искусствоведения.

Узбекская служба ВВС указывает на то, что среди новых действительных членов Академии наук Узбекистана числится руководитель проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии Флора Иноятова. По данным ВВС, она является супругой главы Службы национальной безопасности (СНБ) республики Рустама Иноятова. Доктор медицинский наук, профессор Флора Иноятова входит в Научный совет Ташкентского педиатрического медицинского института. По сообщению «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода»), в августе 2017 года ей была присуждена Государственная премия первой степени в области науки и техники.

Отметим, что последние выборы действительных членов АН Узбекистана проводились 22 года назад — в 1995 году. За прошедшие годы количественный состав академиков уменьшился более чем в два раза — до 63 человек.

Другим своим указом президент Узбекистана с 1 января 2018 года увеличил размеры ежемесячного гонорара действительных членов Академии наук и бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук до 12 минимальных заработных плат, членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук (Узбекская академия сельскохозяйственных наук в 1997 году была преобразована в Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства при Кабмине. – Прим. «Ферганы») — до 8 минимальных заработных плат (с 1 декабря 2017 года размер минимальной заработной составляет 172.240 сумов). Кроме того, ежемесячные гонорары академиков и членов-корреспондентов освобождены от налога на доходы физических лиц.

В целом, за прошедший год деятельность национальной Академии наук Узбекистана коренным образом была реформирована, отмечает Norma.uz. В частности, в Академии произошли структурные преобразования (открыто отделение в городе Навои, образован Общественный совет по новейшей истории Узбекистана и другие), принята Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы, введен новый порядок конкурсного отбора и утверждения действительных членов (академиков) АН, приняты меры по материальному стимулированию и социальному обеспечению членов Академии и научных сотрудников ее подразделений.