В Узбекистане резко подорожали алкоголь и сигареты
Как отмечается в документе, новые цены на алкогольную продукцию устанавливаются в целях недопущения ее незаконного производства и реализации. Ниже указанной стоимости алкогольные напитки продавать запрещено.
В последний раз минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкоголь были установлены совместным постановлением двух ведомств в ноябре 2016 года.
Аналогичное постановление принято и в отношении табачной продукции. В 2018 году ставка акцизного налога на производимые в Узбекистане сигареты увеличена на 125% (в 2,25 раза). Акциз на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы повышен с 37.432 до 84.222 сума за 1000 штук. Напомним, в 2017 году акциз на сигареты повышался на 29,9%.