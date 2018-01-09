Блогера Хаёта Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана

Хаёт Насреддинов

Узбекскому блогеру, преподавателю и экономисту Хаёту Насреддинову , арестованному в октябре, предъявили обвинение по четвертой части 159-й статьи Уголовного кодекса («Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан»). Об этом 6 января сообщило издание AsiaTerra со ссылкой на собственные источники.

159-я статья УК Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. AsiaTerra отмечает, что такое обвинение может стать первым шагом к объединению уголовных дел Насреддинова и журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого преследуют по той же статье. Как стало известно журналистам, недавно Абдуллаеву и Насреддинову устроили очную ставку. Кроме того, оба они (возможно, вынужденно) отказались от услуг независимых адвокатов. Возможно, следствие объявит их членами одной преступной группы.

Насреддинов родился в 1970 году и получил экономическое образование в Узбекистане, а позднее повысил квалификацию за рубежом и стал доктором экономических наук. Он работал финансистом и экономистом в различных организациях, публиковал многочисленные статьи по банковскому делу. В последние годы Насреддинов преподавал экономику в ташкентской школе №94.

С 2010 года Насреддинов написал более тридцати авторских колонок для Радио «Свобода». С 2012-2013 годов он начал давать комментарии иностранным СМИ, а также сотрудничать с «Ферганой» в качестве внештатного автора.

Ученики школы №94 отзываются о Насреддинове исключительно положительно. «Божечки, как я скучаю по вашим урокам и лекциям», – написала одна из учениц на его странице на Facebook. Другой ученик описал Насреддинова следующим образом: «Самый креативный и лучший учитель, которого я только видел!». Еще один ученик написал: «Он – самый лучший преподаватель в городе Ташкенте! Самый честный и позитивный человек, любящий детей!».