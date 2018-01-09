Подозреваемый в убийстве брата бывшего Генпрокурора Киргизии взят под стражу

Улан Салянов. Фото с сайта kaktus.media

Подозреваемый в убийстве Улана Салянова — брата депутата Жогорку Кенеша (парламента) и бывшего Генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой — взят под стражу на 2 месяца, передает «Вести.kg» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД республики Бакыта Сеитова. «Личности остальных соучастников уже установлены. Сейчас правоохранители проводят работу по установлению их местонахождения», — сказал Сеитов.

В конце декабря МВД сообщило о задержании в Бишкеке основного подозреваемого в убийстве Улана Салянова. При задержании у подозреваемого обнаружили пистолет «Макарова» со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами. Изъятое оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

Сообщается, что задержанным является некто 30-летний Эрмек, четырежды судимый. Мужчина уже дал признательные показания, что именно он застрелил Улана Салянова. По данным правоохранителей, убийца ранее был знаком с жертвой.

Улан Салянов был убит в собственном доме в ночь на 6 ноября 2017 года в селе Кок Жар Аламединского района Чуйской области. Группа людей в камуфляже, полумасках и берцах ворвалась к нему в дом, где на тот момент находились жена Салянова Лариса и их младший сын Абай. На вопрос Улана, кто они и что им нужно, один из злоумышленников выхватил пистолет и приставил к виску Абая. Улан бросился на неизвестного, но в него два раза выстрелили. Пули попали Улану в грудь, его доставили в больницу, где он позднее скончался. Злоумышленники скрылись на белом минивэне, ничего не взяв из дома Салянова.

Ранее «Фергана» опубликовала расследование о том, что известно об убийстве Улана Салянова, и как оно может быть связано с деятельностью его сестры Аиды. Напомним, в разные годы она занимала посты министра юстиции, полпреда президента в парламенте и генерального прокурора Киргизии. В настоящее время Аида Салянова является депутатом Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен». Салянова известна тем, что выступила в оппозиции к политике Алмазбека Атамбаева, который недавно покинул пост президента Киргизии.