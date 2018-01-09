Шавкат Мирзиёев заявил о скором визите в Таджикистан

Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовится посетить Таджикистан с официальным визитом, в ходе которого будет подписано много соглашений. Об этом сам Мирзиёев сообщил, выступая перед депутатами кенгаша Ташкентской области. Выступление президента было показано в новостях по госканалам узбекского ТВ, передает «Спутник»

«Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов», — сказал Мирзиёев, добавив, что для подготовки предстоящего визита в ближайшее время в Таджикистан отправится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. При этом сроки визита пока не указываются.

По словам Мирзиёева, Узбекистан намерен налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном, «так как недоброго соседа в судный день никто не простит». Однако «растопить 20-летний лед не так уж легко», отметил он.

Ранее источник в правительстве Таджикистана сообщил информагентству «Азия-плюс» о том, что стороны уже готовят официальный визит узбекского лидера с Таджикистан, в ходе которого ожидается подписание большого пакета межгосударственных соглашений. «Не исключено, что среди них будет договор о стратегическом партнерстве, который на сегодняшний день Таджикистан уже подписал с Россией, Казахстаном и Китаем», - сказал источник. По данным таджикской стороны, визит Мирзиёева ожидается в начале весны.

Напомним, потепление в таджикско-узбекских отношениях началось после прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева. Между двумя странами активизировались политические и экономические контакты, после 25-летнего перерыва было налажено авиасообщение, рассматриваются вопросы об облегчении визового и пограничного режима.