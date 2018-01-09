В Таджикистане восстановили голосовую связь в Viber

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В Таджикистане восстановлена голосовая и видеосвязь в мессенджере Viber. В Службе связи при правительстве Таджикистана «Азии-плюс» объяснили возникшую с 4 января невозможность совершать в Viber голосовые звонки сбоем в работе мессенджера, который был связан с техническими проблемами внутри самого Таджикистана.

«После того, как СМИ написали о том, что в республике заблокированы аудио- и видеовызовы Viber, мы проверили свои линии. Оказалось, что действительно есть технические проблемы, мы устранили их. И сейчас вновь можно звонить по Viber», — отметил источник.

На прошлой неделе сотовые операторы и провайдеры в Таджикистане сообщили, что частичная блокировка Viber произведена национальным оператором «Таджиктелеком», у которого почти все телекоммуникационные компании покупают магистральный интернет.

Напомним, Служба связи Таджикистана в декабре поручила интернет-компаниям рассмотреть вопрос о блокировке мессенджеров Viber, Imo, Telegram, WhatsApp и других, которые якобы «угрожают национальной безопасности» страны. Тогда же стало известно о письме руководства Налогового комитета в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором ведомство обосновало целесообразность блокировки мессенджеров и NGN тем, что «бесплатная» виртуальная связь стала причиной снижения собираемости налогов.