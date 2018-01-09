В Узбекистане студентов-медиков выпустят в январе для трудоустройства в регионах

Фото со страницы Ташкентского педиатрического мединститута в «Фейсбуке»

Власти Узбекистана решили в январе направить на вакантные места в регионы выпускников медицинских вузов 2018 года. В настоящее время студенты сдают итоговую государственную аттестацию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Как ожидается, выпускникам до 20 января выдадут документы об окончании медицинского образования, после чего они должны приступить к работе. В ведомстве уточнили, что договоры о трудоустройстве были заключены со студентами седьмых курсов бакалавриата «Лечебное дело», «Педиатрическое дело», шестых курсов по направлению медицинской профилактики, а также выпускниками второго курса клинической ординатуры республиканских специализированных научно-практических медицинских центров, научно-исследовательских институтов, медицинских вузов, Ташкентского института усовершенствования врачей. Всех молодых специалистов власти пообещали обеспечить жильем.

«В результате проводимой работы ожидается заполнение свободных мест врачей общей практики на 88 процентов, узкопрофильных специалистов на 55 процентов», – подчеркнули в ведомстве.

Всего, по данным Минздрава, на сегодняшний день в системе лечебно-профилактических учреждений вакантными являются более 11 тысяч мест, из них 3462 для врачей общей практики, 8217 – узкопрофильных специалистов.

Об острой нехватке врачей в Узбекистане в декабре прошлого года заявил президент Шавкат Мирзиёев. Выступая на совещании по вопросам здравоохранения, он отметил, что из-за нехватки кадров новые медицинские учреждения не способны качественно обслуживать население. В связи с этим, глава государства поручил Минздраву увеличить целевые квоты приема абитуриентов в медицинские вузы. На совещании также обсуждался вопрос о привлечении в страну иностранных специалистов из Южной Кореи, США, России и других стран.

В свою очередь, министр здравоохранения Алишер Шадманов объявил о том, что в 2018 году на здравоохранение в республике будет выделено 10 трлн сумов ($1.2 млрд) против 6,8 трлн сумов (около $840 млн) в прошлом году. «Никогда такого не было – мы сразу прибавляем 40%», – подчеркнул глава Минздрава.

Жители Узбекистана неоднократно жаловались президенту на удручающую ситуацию в местной медицине. К началу прошлого года в виртуальной приемной главы государства насчитали свыше семи тысяч обращений. На этом фоне Минздрав в конце 2016 года решил сократить долю оказываемой населению бесплатной медицинской помощи. В ведомстве утверждали, что данная мера поможет развитию системы медицинских учреждений – туда смогут принимать дополнительных специалистов, а зарплата сотрудников вырастет. В действительности же бесплатного медицинского обслуживания в Узбекистане практически нет. Как правило, при поступлении в больницу человек должен самостоятельно купить лекарства, перевязочные материалы, шприцы, оплачивать медицинские процедуры и так далее. Об этом можно прочитать здесь.