В Ташкенте вновь начали использовать звукоусилители для призыва к молитве

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В центральной мечети Ташкента «Хазрати имам» вновь начали произносить азан с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Об этом сообщает узбекоязычный ресурс Azon.uz. 7 января он опубликовал видео, в котором азан звучит через громкоговорители. Имам мечети Хабибуллох Абдураззаков сообщил, что это было сделано по инициативе президента Шавката Мирзиёева.

Несколько месяцев назад с просьбой вернуть громкое звучание азана к главе государства обратились представители Духовного управления мусульман Узбекистана.

В исламе азан — публичный призыв к молитве, который обычно возвещается с минарета муэдзином мечети перед каждой из пяти ежедневных молитв. С приходом высоких технологий на минареты мечетей стали устанавливать звуковые усилители, чтобы как можно больше людей услышали о том, что пришло время молитвы. Во времена правления Ислама Каримова в Узбекистане было запрещено использовать громкоговорители во время азана. По официальной версии, из-за недовольства представителей других религий, которые жаловались на его громкое звучание. В очередной раз об этом запрете власти напомнили после андижанских событий 2005 года.

С приходом нового президента верующие Узбекистана ощутили некоторое послабление. В частности, в начале ноября 2017 года в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась молельная комната. Позднее ДУМ сообщило об открытии с 1 декабря платных курсов по изучению Корана, таджвиду (правила чтения Корана) и арабскому языку. Кроме того, в начале декабря в Узбекистане начало вещать первое исламское онлайн-радио.