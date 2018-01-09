Армейская спецоперация против боевиков на севере Афганистана приостановлена
Председатель горсовета провинции Джаузджан Бабур Ишчи заявил «Фергане», что большинство районов этой провинции остаются под властью боевиков ИГ. Особенно это касается районов Куш-Тапа и Дарзаб, где они уже установили свои правила и ежедневно издают новые указы. Они заставляют религиозных деятелей пять раз в день после молитвы агитировать за ИГ и призывать молодых в свои ряды. По вечерам в каждую мечеть приезжают игиловцы и берут у жителей деньги в счет поддержки организации. «Эти районы можно назвать фабрикой по производству боевиков ИГ», — сказал чиновник.
В свою очередь, простые жители этих двух районов сообщили, что игиловцы три недели назад назад насильственно увезли большинство старейшин и около двухсот религиозных деятелей и приказали им жить только по правилам ИГ и агитировать за поддержку этой террористической организации в сёлах. «Мы не знаем о судьбе наших старейшин и религиозных деятелей, которых забрали игиловцы. Может быть, большинства уже нет в живых, а может, им дали оружие, и они воюют против афганских силовиков. Пару дней назад афганская национальная армия с помощью вертолетов атаковала Дарзаб и Куш-Тапу, среди игиловцев были жертвы, но большинство погибших — это наши ребята, которых боевики силой забрали с собой», — сообщил один из жителей района Куш-Тапа по имени Хаджи Абдул Кадир.
Сообщения от жителей провинции Джаузджан подтвердил и сотрудник Минобороны Афганистанав городе Шибергане Ханиф Резаи: «К сожалению, жители говорят правду. Мы поздно узнали, что иностранные боевики ИГ еще с начала октября начали прибывать в Джаузджан и активно заниматься набором в свои ряды молодых ребят. Теперь иностранные боевики заставляют этих ребят воевать с афганской национальной армией. И, естественно, они погибают».
Однако официальный представитель Минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири 7 января сообщил нашему корреспонденту, что в результате армейской операции были уничтожены более 20 боевиков ИГ, большинство из которых — иностранцы. «Мы не знаем точно, кто из этих убитых из какой страны. Наша операция в северном регионе пока продолжается», — сказал он.
Тем временем, сразу несколько источников из числа офицеров афганской национальной армии, дислоцированных на севере Афганистана, на условии анонимности сказали «Фергане», что ряды ИГ в Джаузджане пополняются местными молодыми людьми, а у армейской разведки есть точные данные о прибытии новых хорошо вооруженных иностранных наемников из соседних провинций.
Иная ситуация складывается в Кундузе, где, по словам офицеров афганской национальной армии, действующих в районе Имам-Сахиб, операция по зачистке от боевиков «Талибана» началась около месяца назад, и многие сёла и районы были освобождены от талибов, однако неожиданно несколько дней была свернута по приказу вышестоящего руководства. Теперь армейские офицеры пребывают в ожидании, когда им дадут команду довести операцию до конца и освободить сёла от боевиков.
Офицер Факир Мухаммад говорит, что войска уже были близки к тому, чтобы окружить крупную группировку талибов в Имам-Сахибе. Последнее село, которое было освобождено от талибов 5 января утром, — Киргиз. «Сейчас наши позиции — в селе Киргиз, и мы невооруженным глазом видим боевиков «Талибана» с оружием. Они неподалеку от нас. Но нам приказали приостановить операцию», — сказал источник.
Один из старейшин села Киргиз, Хаджи Нияз Мухаммад, уточнил, что более трех лет село было в руках талибов, но уже несколько дней как туда вошла афганская армия. «Конечно, во время операции были погибшие и тяжело раненные среди жителей, были разрушены жилые дома», — сказал он.
Начальник полиции провинции Кундуз генерал Абдул Хамид Хамиди отметил, что причина приостановки операции в селах района Имам-Сахиб является военной тайной, однако вскоре операция возобновится.
В другой северной провинции — Фарьябе — армия и власти не могут похвастаться такими успехами, как в Кундузе. По крайней мере, со слов жителей, 15 уездов провинции находятся в руках либо иностранцев из ИГ, либо талибов. Житель местности Хан-Чарбаг Амир Мухаммад, который месяц назад еще служил в рядах полиции, а сейчас владеет магазином в административном центре провинции — городе Меймене, сообщил нашему корреспонденту, что большинство районов провинции Фарьяб уже 3-4 года находятся в руках талибов, но время от времени в провинцию прибывают боевики ИГ, и тогда талибы ведут с ними ожесточенные бои. По словам собеседника, присутствие талибов для жителей полезнее, нежели официальных властей, хотя бы потому, что они не допускали, чтобы боевики ИГ здесь обосновались и устанавливали свои правила. Как утверждает Амир Мухаммад, талибы в большинстве районов Фарьяба собирают с жителей налог, но люди не против этого, поскольку надеются на защиту от ИГ.
По словам Хаджи Салахуддина, старейшины местности Юсуф Мирзаи, в настоящее время в Фарьябе 6 районов у границ с Туркменией находятся под властью талибов. Боевики талибов несколько раз атаковали блок-посты соседнего Туркменистана, выставленные туркменскими пограничниками на афганской территории. После атак талибов пограничники соседней страны вынуждены были вернуться на свою территорию. При этом в Фарьябе талибы не позволяют ИГ развернуться так, как в Джаузджане. Возможно, поэтому афганским силовикам в данный момент выгодно не атаковать талибов, а использовать их в качестве щита от ИГ, полагает старейшина. «Были ситуации, когда афганская армия и полиция оказывали поддержку талибам, когда те атаковали ИГ», — отметил он.
Пресс-секретарь администрации Фарьяба Ахмад Джавид Байдар говорит, что власти стараются не допускать ИГ в провинцию. «Фарьяб имеет большую границу с соседней Туркменией. Боевики ИГ — иностранцы, и им не составит труда атаковать пограничные посты на территории Туркмении. Что касается талибов, то они, в основном, наши, афганцы. С ними мы сейчас стараемся найти общий язык и, я вам признаюсь, хотим создать общую силу против ИГ», — сказал он.
О ситуации в Меймене «Фергане» рассказала сотрудница администрации Фарьяба. С наступлением ночи, а иногда и днем, талибы на мотоциклах спокойно передвигаются по Меймене. Многие споры между жителями сейчас решают судьи талибов. При этом в городе, не говоря о районах и уездах, с наступлением темноты жители закрывают свои магазины и лавки и наглухо запирают двери своих домов. Помимо талибов, на дорогах появляются боевики ИГ, а также другие незаконные вооруженные группировки, часто состоящие из бывших моджахедов.
«Афганская полиция в провинциях Фарьяб, Джаузджан, Кундуз и Саманган в значительной мере состоит из бывших моджахедов, которые не имеют ни опыта полицейской работы, ни юридического образования. Их ежемесячная зарплата составляет $180, и, естественно, этой зарплатой они не могут обеспечить себя и свои семьи. Поэтому днем они — полицейские в форме, а ночью «становятся» талибами. И никто не разберет, кто есть кто, тем более в темноте. У них есть оружие, а за спиной — поддержка полицейских начальников, с которыми они, естественно, делятся», — прокомментировал ситуацию один из бывших сотрудников афганских силовых структур Хатам Расули.
Надо отметить, что в нынешней обстановке на севере Афганистана жители обвиняют и афганское правительство, и работников местных администраций, которые, по их мнению, занимаются своим личным бизнесом.