Армейская спецоперация против боевиков на севере Афганистана приостановлена

Афганские военнослужащие. Фото с сайта ascent.army.mil

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

Масштабная войсковая операция, проводимая армией в северных провинциях Афганистана против боевиков так называемого «Исламского государства»и движения «Талибан», приостановлена. Сообщения об этом поступают от чиновников местных администраций и жителей.

Председатель горсовета провинции Джаузджан Бабур Ишчи заявил «Фергане», что большинство районов этой провинции остаются под властью боевиков ИГ. Особенно это касается районов Куш-Тапа и Дарзаб, где они уже установили свои правила и ежедневно издают новые указы. Они заставляют религиозных деятелей пять раз в день после молитвы агитировать за ИГ и призывать молодых в свои ряды. По вечерам в каждую мечеть приезжают игиловцы и берут у жителей деньги в счет поддержки организации. «Эти районы можно назвать фабрикой по производству боевиков ИГ», — сказал чиновник.

В свою очередь, простые жители этих двух районов сообщили, что игиловцы три недели назад назад насильственно увезли большинство старейшин и около двухсот религиозных деятелей и приказали им жить только по правилам ИГ и агитировать за поддержку этой террористической организации в сёлах. «Мы не знаем о судьбе наших старейшин и религиозных деятелей, которых забрали игиловцы. Может быть, большинства уже нет в живых, а может, им дали оружие, и они воюют против афганских силовиков. Пару дней назад афганская национальная армия с помощью вертолетов атаковала Дарзаб и Куш-Тапу, среди игиловцев были жертвы, но большинство погибших — это наши ребята, которых боевики силой забрали с собой», — сообщил один из жителей района Куш-Тапа по имени Хаджи Абдул Кадир.

Сообщения от жителей провинции Джаузджан подтвердил и сотрудник Минобороны Афганистанав городе Шибергане Ханиф Резаи: «К сожалению, жители говорят правду. Мы поздно узнали, что иностранные боевики ИГ еще с начала октября начали прибывать в Джаузджан и активно заниматься набором в свои ряды молодых ребят. Теперь иностранные боевики заставляют этих ребят воевать с афганской национальной армией. И, естественно, они погибают».

Однако официальный представитель Минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири 7 января сообщил нашему корреспонденту, что в результате армейской операции были уничтожены более 20 боевиков ИГ, большинство из которых — иностранцы. «Мы не знаем точно, кто из этих убитых из какой страны. Наша операция в северном регионе пока продолжается», — сказал он.

Тем временем, сразу несколько источников из числа офицеров афганской национальной армии, дислоцированных на севере Афганистана, на условии анонимности сказали «Фергане», что ряды ИГ в Джаузджане пополняются местными молодыми людьми, а у армейской разведки есть точные данные о прибытии новых хорошо вооруженных иностранных наемников из соседних провинций.

Иная ситуация складывается в Кундузе, где, по словам офицеров афганской национальной армии, действующих в районе Имам-Сахиб, операция по зачистке от боевиков «Талибана» началась около месяца назад, и многие сёла и районы были освобождены от талибов, однако неожиданно несколько дней была свернута по приказу вышестоящего руководства. Теперь армейские офицеры пребывают в ожидании, когда им дадут команду довести операцию до конца и освободить сёла от боевиков.

Офицер Факир Мухаммад говорит, что войска уже были близки к тому, чтобы окружить крупную группировку талибов в Имам-Сахибе. Последнее село, которое было освобождено от талибов 5 января утром, — Киргиз. «Сейчас наши позиции — в селе Киргиз, и мы невооруженным глазом видим боевиков «Талибана» с оружием. Они неподалеку от нас. Но нам приказали приостановить операцию», — сказал источник.

Один из старейшин села Киргиз, Хаджи Нияз Мухаммад, уточнил, что более трех лет село было в руках талибов, но уже несколько дней как туда вошла афганская армия. «Конечно, во время операции были погибшие и тяжело раненные среди жителей, были разрушены жилые дома», — сказал он.

Начальник полиции провинции Кундуз генерал Абдул Хамид Хамиди отметил, что причина приостановки операции в селах района Имам-Сахиб является военной тайной, однако вскоре операция возобновится.

В другой северной провинции — Фарьябе — армия и власти не могут похвастаться такими успехами, как в Кундузе. По крайней мере, со слов жителей, 15 уездов провинции находятся в руках либо иностранцев из ИГ, либо талибов. Житель местности Хан-Чарбаг Амир Мухаммад, который месяц назад еще служил в рядах полиции, а сейчас владеет магазином в административном центре провинции — городе Меймене, сообщил нашему корреспонденту, что большинство районов провинции Фарьяб уже 3-4 года находятся в руках талибов, но время от времени в провинцию прибывают боевики ИГ, и тогда талибы ведут с ними ожесточенные бои. По словам собеседника, присутствие талибов для жителей полезнее, нежели официальных властей, хотя бы потому, что они не допускали, чтобы боевики ИГ здесь обосновались и устанавливали свои правила. Как утверждает Амир Мухаммад, талибы в большинстве районов Фарьяба собирают с жителей налог, но люди не против этого, поскольку надеются на защиту от ИГ.

По словам Хаджи Салахуддина, старейшины местности Юсуф Мирзаи, в настоящее время в Фарьябе 6 районов у границ с Туркменией находятся под властью талибов. Боевики талибов несколько раз атаковали блок-посты соседнего Туркменистана, выставленные туркменскими пограничниками на афганской территории. После атак талибов пограничники соседней страны вынуждены были вернуться на свою территорию. При этом в Фарьябе талибы не позволяют ИГ развернуться так, как в Джаузджане. Возможно, поэтому афганским силовикам в данный момент выгодно не атаковать талибов, а использовать их в качестве щита от ИГ, полагает старейшина. «Были ситуации, когда афганская армия и полиция оказывали поддержку талибам, когда те атаковали ИГ», — отметил он.

Пресс-секретарь администрации Фарьяба Ахмад Джавид Байдар говорит, что власти стараются не допускать ИГ в провинцию. «Фарьяб имеет большую границу с соседней Туркменией. Боевики ИГ — иностранцы, и им не составит труда атаковать пограничные посты на территории Туркмении. Что касается талибов, то они, в основном, наши, афганцы. С ними мы сейчас стараемся найти общий язык и, я вам признаюсь, хотим создать общую силу против ИГ», — сказал он.

О ситуации в Меймене «Фергане» рассказала сотрудница администрации Фарьяба. С наступлением ночи, а иногда и днем, талибы на мотоциклах спокойно передвигаются по Меймене. Многие споры между жителями сейчас решают судьи талибов. При этом в городе, не говоря о районах и уездах, с наступлением темноты жители закрывают свои магазины и лавки и наглухо запирают двери своих домов. Помимо талибов, на дорогах появляются боевики ИГ, а также другие незаконные вооруженные группировки, часто состоящие из бывших моджахедов.

«Афганская полиция в провинциях Фарьяб, Джаузджан, Кундуз и Саманган в значительной мере состоит из бывших моджахедов, которые не имеют ни опыта полицейской работы, ни юридического образования. Их ежемесячная зарплата составляет $180, и, естественно, этой зарплатой они не могут обеспечить себя и свои семьи. Поэтому днем они — полицейские в форме, а ночью «становятся» талибами. И никто не разберет, кто есть кто, тем более в темноте. У них есть оружие, а за спиной — поддержка полицейских начальников, с которыми они, естественно, делятся», — прокомментировал ситуацию один из бывших сотрудников афганских силовых структур Хатам Расули.

Надо отметить, что в нынешней обстановке на севере Афганистана жители обвиняют и афганское правительство, и работников местных администраций, которые, по их мнению, занимаются своим личным бизнесом.