Новый год обернулся для казахстанцев черным снегом и красным морем

В Темиртау снег такого серо-коричневого цвета. Фото с сайта bnews.kz

Аким (глава) казахстанского города Темиртау Галым Ашимов попросил проверить очистные сооружения местной горнодобывающей компании «АрселорМиттал Темиртау» из-за черного снега, на который жалуются жители города. Соответствующее письмо чиновник направил в департамент экологии Карагандинской области, передает BNews. Ашимов также обратился к специалистам «Казгидромета» с просьбой выехать в город с передвижной лабораторией и проверить экологические посты этого и других предприятий города.

По словам заместителя акима города Владислава Цая, в июне прошлого года по просьбам местных жителей такая проверка уже проводилась и выявила значительное превышение выбросов в окружающую среду. В результате, помимо «АрселорМиттал Темиртау», был привлечен к административной ответственности и оштрафован Темиртауский электрометаллургический комбинат (ТЭМК).



Детская площадка в Темиртау. Фото с сайта bnews.kz



Впрочем, за прошедшие полгода ситуация только ухудшилась, отмечает издание. Детские площадки, дворы, и проспекты города в настоящее время утопают в черной пыли, выпавший снег остается белым лишь несколько часов, затем чернеет.



Снег как индикатор промышленных выбросов в Темиртау. Фото из соцсетей



Размещать фотографии и видео черного снега местные жители начали еще в конце 2017 года. В частности, 27 декабря на YouTube появилась запись, на которой мужчина демонстрирует толстый слой копоти на лобовом стекле своего автомобиля и на снегу рядом с ним.

В «АрселорМиттал Темиртау» отрицают свою вину в сложившейся ситуации и утверждают, что источником черной пыли может быть любое крупное предприятие города, и что в каждом конкретном случае нужно учитывать направление ветра. В компании подчеркнули также, что их очистные сооружения работают бесперебойно.

Стоит однако отметить, что в последние годы горнодобывающую компанию неоднократно штрафовали за загрязнение окружающей среды. Так, в 2012 году «АрселорМиттал Темиртау» выплатила в госбюджет 517 млн тенге ($1,5 млн) за вредные выбросы в атмосферу. В 2015 году сумма штрафа составила 1,7 млрд тенге ($5 млн), в 2016-ом – 40 млн тенге ($120 тыс).

Еще одно явление, с которым в настоящее время разбираются казахстанские экологи, наблюдают в последние несколько дней жители Актау (города на побережье Каспийского моря). Они выкладывают в Сеть снимки воды, которая окрасилась у берега в ярко красный цвет. Местные экологи совместно со специалистами «Казгидромета» уже осмотрели местность и отобрали пробы для лаборатории. Как сообщил изданию Lada.kz замруководителя департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов, красный оттенок морская вода приобрела из-за водорослей.

«Там птицы водятся и наверняка питаются этими водорослями. Отсюда можно констатировать, что вреда от них нет, и это естественный природный процесс. По результатам исследований станет точно известно, загрязняют ли водоросли окружающую среду», – цитирует чиновника издание.