Капитан футбольной сборной Киргизии улетел играть на Борнео

Капитан футбольной сборной Киргизии Азамат Байматов следующий сезон проведет в чемпионате Индонезии. Защитник подписал однолетний контракт с местным клубом «Борнео», сообщает transfermarkt.de.



Азамат Байматов – крайний слева в нижнем ряду



Киргизский футболист оценивается немецким сайтом в 50 тысяч евро, общая стоимость состава его нового клуба – 2,13 миллиона в той же валюте. Байматов – не единственный легионер в коллективе, руководство команды в конце прошлого года заключило соглашения с черногорцем Срджаном Лопичичем и бразильцем Марлоном Силвой.

Последние два года Азамат Байматов провел в Бахрейне, защищая цвета клубов «Ситра» (2015) и «Аль-Риффа» (2016-2017). Воспитанник «Динамо-УВД» играл в «Дордое» (2008-2015), также в 2009 году пробовал свои силы в чемпионате Латвии, сначала в команде «Транзит», затем в «Вентспилсе». Сезон 2011/12 числился в составе российской «Сибири», но за основную команду не провел ни одного матча. За национальную сборную Киргизии Байматов выступает с 2010 года, в его активе 27 матчей и 4 мяча.

В этом году Индонезия невероятно популярна среди центральноазиатских футболистов. Несколько дней назад «Фергана» рассказывала о том, что в начале января сразу три игрока душанбинского «Истиклола» подписали краткосрочные договоры с индонезийскими клубами.