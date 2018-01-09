Афганские дипломаты потребовали от таджикского банка вернуть их вклады

Азизи Бориз — афганский дипломат, пострадавший от банковского кризиса в Таджикистане. Фото с сайта ozodi.org

Четверо дипломатов, работавших в посольстве Афганистана в Душанбе, требуют от таджикского банка вернуть их вклады. По словам одного из дипломатов, Азизи Бориза, он и его коллеги уже около двух лет не могут получить в «Точиксодиротбанке» свои сбережения на общую сумму в $300 тысяч, передает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»)

Дипломат рассказал, что вклады были сделаны в 2008-ом году, когда все четверо являлись сотрудниками посольства Афганистана в Душанбе. В соответствии с договором, заключенным между вкладчиками и банком, они имеют возможность беспрепятственно снять деньги с депозитов в любой момент. По словам Азизи Бориза, возникшие с их вкладами проблемы противоречат международной Венской конвенции о дипломатических отношениях, подписанной в 1961-ом году. Таджикистан, принявший эту конвенцию, обязан защищать права иностранных дипработников на своей территории, но государство до настоящего времени не предприняло никаких действий, чтобы помочь четверым гражданам Афганистана. Бориз отметил, что они вынуждены обратиться в суд из-за сложившейся ситуации, так как все сроки ожидания уже исчерпаны.

«Это были деньги, которые мы длительное время копили. Нас заверили, что мы можем вернуть свои вклады в любое время. Но вот уже два года, как нам обещают, говорят, приходите сегодня-завтра, но деньги мы вернуть не можем», — рассказал Азизи Бориз, пояснив, что он и его коллеги вложили в банк средства, вырученные с продажи жилья в Афганистане. Кроме того, они вкладывали в банк часть своей заработной платы. По данным экс-сотрудников афганской дипмиссии, другие дипломаты, работавшие в Таджикистане, так же имели вклады в «Точиксодиротбанке», однако им деньги были возвращены.

Сотрудник «Точиксодиротбанка» на условиях анонимности рассказал «Озоди», что афганцам предложили вернуть деньги частями, но те отказались. Вернуть вклады целиком за один раз банк не может из-за проблем с ликвидностью, сказал собеседник радиостанции.

Банковский кризис в Таджикистане начался еще в 2015-ом году. У четырех коммерческих банков, «Точиксодиротбанка», «Агроинвестбанка», а также «Тоджпромбанка» и «Фононбанка» возникли серьезные задолженности перед вкладчиками и партнерами. В начале текущего года правительство Таджикистана выделило свыше 3 млрд 850 млн сомони ($437,5 млн) для улучшения финансовой ситуации и спасения проблемных банков от банкротства.

В июне 2017 года представители «Точиксодиротбанка» заявили, что кредитное учреждение преодолело кризис и с первого квартала 2017 года вышло на прибыль. По их словам, для того, чтобы вернуть деньги клиентам банк продал свои объекты недвижимости и транспортные средства. Однако тысячи вкладчиков банка до сих пор не могут вернуть свои деньги.

В декабре 2017 года президент Эмомали Рахмон поручил правительству в кратчайшие сроки подготовить план по оздоровлению находящихся в кризисе «Точиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». Он отметил, что в 2017 году объем выданных банками кредитов по сравнению с 2016 годом снизился на 4%, а сбережения кредитных организаций уменьшились на 5%. Одной из причин кризиса банковской системы президент назвал «безответственность руководителей» пострадавших финансовых структур.

«Точиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» — самые крупные банки Таджикистана. Их уставной капитал, по данным Нацбанка, составляет 2,6 и 1,4 миллиарда сомони (соответственно $297 и $165 миллионов). На 31 июля 2017 года министерство финансов Таджикистана контролировало 85,9% «Точиксодиротбанка» и 87,3% «Агроинвестбанка».