В регионах Узбекистана снизилась плата за детские сады

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С 1 января в сельской местности Узбекистана размер родительской платы за государственный детский сад снизился на 33%. В районных центрах снижение составило 5%, в городах областного подчинения — 9%, в региональных центрах — 1%. Об этом сообщает «Газета.Uz» со ссылкой на пресс-службу министерства дошкольного образования (МДО) республики.

Размер платы зависит не только от местонахождения детсадов, но и от времени пребывания в них детей. К примеру, родители ребенка, посещающего детсад в сельской местности пять дней в неделю и проводящего в нем по 4-5 часов, должны платить 13 тысяч сумов в месяц ($1,6). Если малыш находится в дошкольном учреждении по 12 часов в день, плата возрастает до 123 тысяч сумов ($15). Круглосуточное пребывание обойдется в 130 тысяч сумов ($16).

Посещение детсада, расположенного в областном центре, будет стоить от 18 тысяч до 176 тысяч сумов ($2,2-$21,7). Шестидневка обойдется примерно на 13-19% дороже – 19-210 тысяч сумов ($2,3-$26). Если в семье дошкольное учреждение посещают двое и более детей, то размер платы за каждого из них будет меньше примерно на 31%.

Вдвое ниже установленных размеров будут платить родители детей, посещающих дошкольные учреждения Каракалпакстана и Хорезмской области, а также Тамдынского, Учкудукского, Канимехского, Нуратинского районов и города Зарафшан Навоийской области.

Что касается стоимости детсадов Ташкента, то в них плата немного повысилась. Четырехчасовое пребывание обойдется в 19 тысяч ($2,3) при пятидневной неделе, круглосуточное – в 185 тысяч ($22,8).

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о решении прикрепить все виды дошкольных учреждений страны к фермерским хозяйствам и предпринимателям, чтобы обеспечить детям качественное питание. Он также пообещал увеличить в 2018 году размер выделяемых на питание дошкольников средств и обеспечить детские сады полезными играми, мебелью и оборудованием.

Министерство дошкольного образования было создано в Узбекистане в сентябре 2017 года.