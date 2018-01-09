На таджикско-узбекской границе заработает третий пункт пропуска
Таким образом, КПП «Пенджикент — Самарканд» станет третьим действующим международным пунктом пропуска на границе между Таджикистаном и Узбекистаном. В течение последних 8 лет между странами работали только два наземных пункта пропуска — «Турсунзаде — Сариосиё» и «Фотехобод — Ойбек».
Напомним, Узбекистан в одностороннем порядке и без объяснения причин с 1 ноября 2010 года приостановил работу своего КПП на границе между населенными пунктами в Бекабадском районе Узбекистана и Матчинском районе Таджикистана. В ноте, направленной тогда таджикской стороне, отмечалось, что на данном участке границы прекращается как переход граждан, так и провоз грузов.
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев взял курс на сближение с соседними государствами и заявил о намерении восстановить транспортные коммуникации, в частности с Таджикистаном. Между странами уже возобновлено прерванное 25 лет назад авиасообщение. Сообщалось о восстановлении в скором времени трансграничных автобусных рейсов.
Весной этого года ожидается официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, в ходе которого стороны намерены подписать большой пакет документов, касающихся двустороннего сотрудничества. Возможно, открытие КПП будет приурочено именно к этому событию.