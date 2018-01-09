На таджикско-узбекской границе заработает третий пункт пропуска

КПП на таджикской границе. Фото с сайта news.tj

На таджикско-узбекской границе после 8-летнего перерыва возобновит работу контрольно-пропускной пункт (КПП) «Пенджикент — Самарканд». Ожидается, что КПП заработает в преддверии праздника Навруз, отмечаемого в странах Центральной Азии 21 марта. Стороны уже ведут подготовительные работы, в частности налаживают приграничную инфраструктуру, системы пограничного и таможенного контроля, сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Таким образом, КПП «Пенджикент — Самарканд» станет третьим действующим международным пунктом пропуска на границе между Таджикистаном и Узбекистаном. В течение последних 8 лет между странами работали только два наземных пункта пропуска — «Турсунзаде — Сариосиё» и «Фотехобод — Ойбек».

Напомним, Узбекистан в одностороннем порядке и без объяснения причин с 1 ноября 2010 года приостановил работу своего КПП на границе между населенными пунктами в Бекабадском районе Узбекистана и Матчинском районе Таджикистана. В ноте, направленной тогда таджикской стороне, отмечалось, что на данном участке границы прекращается как переход граждан, так и провоз грузов.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев взял курс на сближение с соседними государствами и заявил о намерении восстановить транспортные коммуникации, в частности с Таджикистаном. Между странами уже возобновлено прерванное 25 лет назад авиасообщение. Сообщалось о восстановлении в скором времени трансграничных автобусных рейсов.

Весной этого года ожидается официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан, в ходе которого стороны намерены подписать большой пакет документов, касающихся двустороннего сотрудничества. Возможно, открытие КПП будет приурочено именно к этому событию.