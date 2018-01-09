Молдавский бизнесмен решил отсудить у Казахстана долю в Кашагане

Анатолий Стати. Кадр видеозаписи с сайта Prime.md

Молдавский бизнесмен Анатолий Стати намерен через суд добиться, чтобы госфонд Казахстана «Самрук-Казына» продал свою долю в месторождении Кашаган стоимостью $5,2 миллиарда и направил вырученные средства на возмещение убытков Стати. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала агентству представительница бизнесмена, «это ожидаемый план действий» после заморозки активов «Самрук-Казына» по суду.

Анатолий Стати ведет судебные тяжбы с Казахстаном последние десять лет. Еще в 1999 году бизнесмен инвестировал в газоперерабатывающие проекты в Казахстане, а в 2008 году казахстанские финансовые регуляторы обвинили его в незаконной деятельности. В результате все казахстанские счета Стати были арестованы, локальные компании бизнесмена «Толкиннефтегаз» и «Казполмунай» национализированы, а в отношении их топ-менеджеров возбуждены уголовные дела.

В 2013 году арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты постановил, что Казахстан нарушил Договор по энергетической хартии, осуществив захват молдавских инвестиций. Суд обязал республику выплатить Стати и партнерам $506 млн (молдавская сторона запрашивала $4 млрд). Верховный суд Швеции поддержал это решение, но Казахстан ныне оспаривает его в лондонском суде.

Подвижки в пользу Стати начались в 2017 году. В сентябре районный суд Амстердама арестовал долю «Самрук-Казына» в международном консорциуме, который разрабатывает месторождение Кашаган (кроме казахстанского фонда в консорциум входят компании Eni, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, CNPC и Inpex). Суд подчеркнул, что хоть «Самрук-Казына» и является коммерческой структурой, единственным акционером фонда все равно является правительство Казахстана, что делает фонд полностью подконтрольным властям республики. 5 января 2018 года суд подтвердил свое решение.

В декабре 2017 года стало известно, что американский Bank of New York Mellon, который является международным хранителем ценных бумаг Казахстана заморозил 22 миллиарда долларов из Нацфонда республики, что составляет 40% фонда и 17% ВВП страны. В банке объяснили, что поступили так, руководствуясь требованиями бельгийских и голландских судов, через которые Стати и партнеры пытаются взыскать с Казахстана компенсацию. Казахстан хотел опротестовать заморозку в лондонском суде, но суд требования отклонил. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев назвал действия Стати мошенничеством и сообщил, что очередные «слушания по мошенничеству» намечены на октябрь 2018 года в Лондоне.