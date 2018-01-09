9 Январь 2018

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Хроника событий

9 Январь

22:44  Шавкат Мирзиёев подписал Оборонную доктрину Узбекистана

19:07  Мирзиёев потребовал сделать интернет дешевым и быстрым

18:07  Узбекистан признали лидером по продолжительности жизни среди стран региона

17:45  Казахстанцы больше не смогут разговаривать по мобильному в долг

17:41  В Минобороны Афганистана заявили о маскирующихся под боевиков ИГ пакистанских талибах

16:41  Госкомстат Узбекистана объяснил причины роста цен в 2017 году

15:31  Узбекских фермеров предложили штрафовать за неэффективное использование земли

15:25  В Душанбе милиция разогнала толпу желающих уехать жить в Россию

14:50  Лауреат Каннского фестиваля поможет привлечь туристов в Узбекистан

14:09  Бухару утвердили столицей исламской культуры

13:44  Молдавский бизнесмен решил отсудить у Казахстана долю в Кашагане

11:56  На таджикско-узбекской границе заработает третий пункт пропуска

11:24  В регионах Узбекистана снизилась плата за детские сады

11:08  Афганские дипломаты потребовали от таджикского банка вернуть их вклады

11:08  Капитан футбольной сборной Киргизии улетел играть на Борнео

8 Январь

20:31  Новый год обернулся для казахстанцев черным снегом и красным морем

18:33  Армейская спецоперация против боевиков на севере Афганистана приостановлена

17:19  В Ташкенте вновь начали использовать звукоусилители для призыва к молитве

15:13  Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну

12:25  В Узбекистане студентов-медиков выпустят в январе для трудоустройства в регионах

11:09  В Таджикистане восстановили голосовую связь в Viber

10:25  Шавкат Мирзиёев заявил о скором визите в Таджикистан

7 Январь

22:04  Подозреваемый в убийстве брата бывшего Генпрокурора Киргизии взят под стражу

19:07  Блогера Хаёта Насреддинова обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана

6 Январь

20:13  Ранее совершившие Хадж узбекистанцы больше не смогут выполнить пятый столп ислама

12:13  В Узбекистане резко подорожали алкоголь и сигареты

11:42  Впервые за 20 лет Академия наук Узбекистана приросла новыми членами

10:26  В Турции появилась партия с нацистской идеологией

10:20  За последний месяц в Узбекистане больше всего подорожали фрукты, овощи и крупы

5 Январь

18:24  Сжиженный газ для населения Узбекистана к августу подорожает вдвое

17:36  OCCRP обнаружил у бывшего главы Таджикской железной дороги недвижимость в Чехии на $10,6 млн

16:14  Узбекистан и Казахстан восстановили автобусное сообщение после 17-летнего перерыва

14:34  Власти Туркмении запретили женщинам садиться за руль

14:00  Футболисты таджикского «Истиклола» избрали местом приложения своих талантов Индонезию

13:09  Узбекистан увеличил до $1000 сумму ввозимых из Казахстана товаров для личного пользования

12:04  Госдеп США объявил Узбекистан, Таджикистан и Туркмению злостными нарушителями религиозных свобод

10:52  Мирзиёев дал добро деятельности в Узбекистане Европейского инвестиционного банка

10:19  Узбекистан рекордно снизил акциз на отечественные автомобили

4 Январь

23:30  Автора опубликованного на «Фергане» расследования вызвали на беседу в финансовую полицию Киргизии

18:32  Уволенный губернатор афганского Балха потребовал задержать своего преемника

17:50  Десятки имам-хатибов таджикских мечетей отстранены от работы

17:05  Футбольный клуб «Алмалык» вернул себе изначальное название

16:42  В Таджикистане заблокировали звонки в Viber

14:24  Прокуратура Швеции прекратила поиски организатора покушения на узбекского имама

12:36  В Узбекистане будет создано Национальное антидопинговое агентство

11:58  Иранские власти заявили об окончании «смуты» в стране

11:07  Отдельные категории пенсионеров в Узбекистане будут получать пенсию в полном размере

09:56  Узбекистан предложил Таджикистану открыть авиасообщение с Самаркандом и Бухарой

3 Январь

20:45  Более 120 боевиков ИГ уничтожены на севере и востоке Афганистана

17:57  Казахстанский дипломат сравнил портреты Назарбаева в Астане с памятником Черчиллю в Лондоне

15:49  Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения NGN-связи

14:29  В Туркмении не посещающих детсады детей не примут в школу

13:48  У границы с Таджикистаном появится новая военная база афганской армии

13:15  Туркмения вдвое увеличила стоимость поставляемой в Афганистан электроэнергии

12:23  Арестованным в Иране демонстрантам грозит смертная казнь

11:03  Заключенные таджикской тюрьмы из-за решетки контролировали транзит афганских наркотиков

10:03  Таджикский имам обвинил Иран в гибели 150 тысяч своих соотечественников

09:04  «Узбекские железные дороги» снизили стоимость перевозки пассажиров в Россию и Казахстан

1 Январь

23:39  Пресс-служба налогового комитета Узбекистана опровергла слухи об отставке начальника ведомства

31 Декабрь

11:56  Власти Узбекистана выдали художнику Вячеславу Ахунову выездную визу

11:42  В Иране проходят массовые антиправительственные демонстрации

29 Декабрь

17:18  «Астана» договорилась о новом контракте с болгарским тренером

16:25  Главному «коммунальщику» Узбекистана разрешили прописывать подчиненных в Ташкенте

14:04  Центробанк Узбекистана назвал причины инфляционного давления на экономику

13:01  Нарушительницам «исламской нравственности» в Иране суд заменят воспитательными классами

12:47  В Узбекистане появится сеть АЗС с импортным бензином

12:09  Москва и Ташкент договорились совместно строить АЭС в Узбекистане

11:33  Обеспечивать продовольственную безопасность в Таджикистане будет специальный комитет

11:04  В 2017 году Узбекистан сократил экспорт хлопка на 18,6 процента

10:02  В Узбекистане ускорили отказ от аналогового телевещания

09:40  Мотивом убийства брата бывшего генпрокурора Киргизии следствие сочло разбой

28 Декабрь

18:28  В Худжанде погибла вдова первого президента независимого Таджикистана

17:13  МВД Узбекистана ввело платные услуги экспертов-криминалистов

17:03  Узбекистанцам дали по пять дней отдыха на главные праздники страны

16:19  Сын Рахмона доложил о «коренных преобразованиях» в таджикистанском футболе

15:58  ИГ взяло на себя ответственность за гибель более сорока человек в Кабуле

14:32  Границу Узбекистана с Киргизией «усилили» пограничными представителями

14:27  Вице-спикер сената Узбекистана переизбран главой Федерации регби

14:10  Глава МВД Узбекистана пообещал создать «человеколюбивую» систему правопорядка

14:01  Хайрулло Мирсаидов рассказал о необоснованности выдвинутых против него обвинений

12:44  Президент Казахстана подписал закон о защите коррупционеров и запрете анонимных комментариев

11:35  В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой

11:18  Саудовская Аравия увеличила квоту на малый хадж для паломников из Узбекистана

10:58  В Таджикистане ужесточили уголовное наказание детей за отказ опекать родителей

10:21  Главное информагентство Узбекистана обвинило Рустама Азимова в регулярном обмане президента

01:48  Смена президента Киргизии не спасла телеканал «Сентябрь» от закрытия

00:16  В результате стрельбы в школе в Турции ранены семь человек

27 Декабрь

19:47  Экстрадированный в Узбекистан продавец из Стамбула получил 15 лет за финансирование сирийских боевиков

17:52  «Согдиана» рассталась с главным автором триумфа Узбекистана на Азиаде-1994

17:34  Для развода верующим мужчинам в Турции стало достаточно назвать жену сестрой

15:49  Нацбанк Таджикистана опроверг создание рабочей группы по спасению кризисных банков

15:22  В Казахстане ограничат просмотр ТВ для детей и проверят компьютерные игры

13:36  Казахстанец Василий Жиров вошел в список сильнейших боксеров всех времен

13:08  «Шакалы» и «ишаки» обошлись андижанскому хокиму в $650 штрафа

12:24  Свыше 500 человек стали жертвами чистки в финансовой системе Узбекистана

11:07  Населению Узбекистана впервые предложили участвовать в IPO

00:31  Арестованного узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева заставили отказаться от адвоката

00:14  В Москве мигранта из Киргизии обвинили в разработке оружия массового поражения

26 Декабрь

22:54  В узбекском Коканде мать ученика сломала педагогу ключицу

19:03  МВД России открыло представительство в Узбекистане

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