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9 Январь 2018
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Хроника событий
9 Январь
8 Январь
15:13 Принадлежавший семье Каримовых рынок в Ташкенте после смены хозяина в 14 раз увеличил отчисления в казну
7 Январь
6 Январь
5 Январь
12:04 Госдеп США объявил Узбекистан, Таджикистан и Туркмению злостными нарушителями религиозных свобод
4 Январь
23:30 Автора опубликованного на «Фергане» расследования вызвали на беседу в финансовую полицию Киргизии
3 Январь
1 Январь
31 Декабрь
29 Декабрь
28 Декабрь
27 Декабрь
19:47 Экстрадированный в Узбекистан продавец из Стамбула получил 15 лет за финансирование сирийских боевиков
26 Декабрь
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