В Душанбе милиция разогнала толпу желающих уехать жить в Россию

Очередь возле здания представительства МВД России по вопросам миграции в Душанбе. Фото с сайта ozodi.org

Сегодня утром сотрудникам таджикистанской милиции пришлось силой разогнать граждан, собравшихся перед представительством МВД России в Душанбе, чтобы подать заявления на переселение в Россию. Как сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода») , толпа насчитывала около 2,5 тысяч человек.

Желающие переселиться вели себя агрессивно, поэтому сотрудникам российского МВД пришлось обратиться к местным коллегам. «Ситуация вышла из-под контроля, и мы были вынуждены были вызвать сотрудников милиции», — рассказала пресс-секретарь представительства МВД РФ по вопросам миграции в Таджикистана Галина Александрова.

Как пишет «Азия-плюс», причиной агрессивного поведения таджикистанцев стало то обстоятельство, что они уже несколько дней приходили к представительству, чтобы подать заявления, однако все эти дни оно было закрыто в связи с новогодними и рождественскими выходными в России.

В настоящее время возле здания представительства российского МВД в Душанбе дежурят сотрудники МВД Таджикистана. В представительстве приняли решение о приостановке предварительной записи на консультацию для участия в Государственной программе переселения соотечественников при личном обращении граждан «в связи с большим количеством обратившихся 9 января граждан, а также невозможностью организации гражданами очерёдности обращения в представительство». Отныне введён порядок записи только по телефону.

Отметим, что в январе 2017 года произошел схожий инцидент с собравшимися перед представительством российского МВД в Душанбе. Чтобы восстановить порядок среди пытавшихся попасть в здание представительства, также потребовалось вмешательство таджикистанских милиционеров.

А в июне прошлого года сайт посольства России в Таджикистане проинформировал, что в связи с наличием уже сформированной до конца 2017-го года очереди из ранее обратившихся граждан запись впервые обращающихся за помощью в переселении в Россию временно приостановлена.

Сегодня же пришло сообщение из Томска, где местная Росгвардия разогнала собравшихся возле миграционого центра. Сотрудники полиции с помощью дубинок и электрошокеров отгоняли от центра всех, кто пытался попасть туда вне очереди, передал телеканал «Россия 24. Томск». Иностранные граждане, желающие получить разрешение на временное проживание (РВП) в России, начали занимать очередь еще с 4 января, сообщает РИА «Томск». Иностранцы уверены, что инцидента удалось бы избежать, если бы была организована электронная запись на посещение миграционного центра.

Напомним, в 2018 году Россия почти на 20 тысяч сократила квоту на выдачу РВП для иностранных граждан. Если в 2017 году было выдано 110.160 таких разрешений, то в текущем году квота составит 90 тысяч.