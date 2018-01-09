Узбекских фермеров предложили штрафовать за неэффективное использование земли

Власти Узбекистана примут меры, чтобы фермеры и владельцы земли сельхозназначения использовали свои приусадебные хозяйства с максимальной пользой. Так, за некачественное использование земельного надела, а также за его загрязнение в будущем могут назначить штраф в размере от трех до 20 размеров минимальной заработной платы (МРОТ в Узбекистане составляет 172,2 тысячи сумов или $21,2). Об этом, как сообщает Nuz.Uz, говорится в проекте поправок в земельное законодательство, которые внес Госкомитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана.



Узбекские фермеры работают на хлопковом поле. Фото Reuters



Обсуждаемые изменения в законодательстве коснутся 65-й статьи, в которой определен размер штрафа за каждое правонарушение, связанное с «бесхозяйственным использованием земель, не удалением гумусового слоя при строительстве объектов, нецелевым использованием земельных участков, совершением иных действий, приведших к исключению почв из пользования, снижению их плодородия, деградации либо уничтожению, а также нарушением установленного порядка консервации деградированных сельскохозяйственных угодий», говорится в документе. За эти правонарушения граждане получат штраф от трех до пяти минимальных размеров заработной платы, а должностные лица – от пяти до семи.

Если речь идет о тех же правонарушениях, но применительно к орошаемым землям сельскохозяйственного назначения площадью до 1000 кв. м, то штраф составит от пяти до семи минимальных размеров заработной платы, к участкам площадью от 1000 до 10000 кв. м – штраф увеличится от семи до десяти минимальных размеров заработной платы.

За правонарушения на землях площадью от 10.000 до 100.000 кв. м назначат штраф от 10 до 15 размеров заработной платы, на землях площадью более 100.000 кв. м – от 15 до 20 минимальных размеров заработной платы.

Загрязнение сельскохозяйственных и других земель производственными отходами, радиоактивными веществами, сточными водами будут наказываться штрафом от трех до пяти зарплат для граждан и от пяти до десяти зарплат – для должностных лиц.

На данный момент, согласно официальным источникам, в стране неэффективно используется более 480 тысяч гектаров земель приусадебных посевных площадей, принадлежащих населению.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 октября 2017 года подписал указ, обязывающий фермерские хозяйства стать многопрофильными к концу 2021 года, в противном случае власти отберут у них землю. Теперь фермеры и владельцы земли должны будут не только производить сельскохозяйственную продукцию, но также заниматься ее переработкой, хранением, продажей. Этим указом власти намерены изменить отношение жителей к земле так, чтобы приусадебный участок стал для них источником дополнительного дохода.