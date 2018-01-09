Госкомстат Узбекистана объяснил причины роста цен в 2017 году

Причинами роста цен в Узбекистане стали девальвация национальной валюты, подорожание бензина, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ожидания населения. Об этом 9 января заявил Государственный комитет республики по статистике, сообщив о том, что в 2017 году инфляция в потребительском секторе страны составила 14,4%.



Рост цен на основные продовольственные товары за январь-декабрь 2017 года (в % к декабрю 2016 года). Фото с сайта Stat.Uz



«Девальвация и проводимая политика по либерализации национальной валюты привели к ускорению темпов инфляции и повлияли на общий рост цен товаров и услуг», - признал Госкомстат. Ранее глава управления комитета Батир Иргашев заявлял, что валютная реформа не оказала большого отрицательного воздействия на инфляцию.

По данным Госкомстата, если в первом полугодии 2017 года потребительские цены выросли на 5,2%, то с сентября по декабрь рост цен составил 7,6%. В значительной мере это связано с подорожанием импортируемых товаров.

Повышение цен на бензин с ноября 2017 года на 39,7% косвенно повлияло и на стоимость других товаров и услуг – они подорожали из-за роста издержек их производства и транспортировки.

Ожидание роста цен населением и предприятиями также стало фактором ускорения инфляционных процессов: закупая товары впрок, потребители стимулируют повышение цен.

За год продовольственные товары стали дороже в среднем на 15,9%. В частности, говядина подорожала на 35,9%, мясо домашней птицы – на 33,1%, баранина – на 31,4%, сахар – на 28,8%, рис – на 16,2%, растительное масло – на 15,3%, мука – на 10,4%, молоко – на 20,6%, яйца – на 36,1%.

Разрыв между самой высокой и низкой ценой говядины между регионами республики составил 1,3 раза, баранины – 1,5 раза, риса – 2,0 раза, картофеля – 1,3 раза. К примеру, если в Каракалпакстане баранину можно было купить по 23.033 сума (примерно $2,8), то в Андижанской области она стоила 35.094 сума ($4,3). Рис в Каракалпакстане предлагался по 3850 сумов ($0,47), в то время как в Ферганской области – по 7703 сума ($0,95).

Непродовольственные товары подорожали за 2017 год в среднем на 16,1%. Больше всего выросли цены на бензин (39,7%), личный транспорт (39,1%), предметы личной гигиены (20%), одежду (17%), обувь (15,1%).

Тарифы на услуги для населения подорожали в среднем на 8,6%. В том числе тарифы на услуги связи выросли на 23,9%, на услуги правового характера и банковские – на 15%, бытовые услуги подорожали на 8,3%, жилищно-коммунальные – на 7,1%, проезд в общественном транспорте – на 6,9%.

В конце декабря Центробанк Узбекистана сообщил, что причинами инфляционного давления на экономику Узбекистана в первом полугодии 2017 года стали увеличение объемов кредитования экономики и денежной массы, девальвация валютного курса, а также сезонные факторы и факторы предложения. По прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2017 года должна была составить 12-14%.

В 2018 году ЦБ Узбекистана ожидает инфляцию в пределах 11,5-13,5%, а МВФ прогнозирует 14,3%.

Ранее Госкомстат сообщил о росте среднего размера заработной платы в Узбекистане к сентябрю 2017 года до 1 миллиона 346 сумов ($166). Это на 14,2% больше показателя 2016 года.