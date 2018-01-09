Казахстанцы больше не смогут разговаривать по мобильному в долг

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В Казахстане меняются Правила оказания услуг связи. Согласно новым поправкам в этот нормативный документ, операторы мобильной связи больше не смогут уводить абонентов «в минус». Об этом сообщил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

Новые правила запрещают операторам связи оказывать услуги, в частности услуги роуминга, при отсутствии средств на счете. «Так мы предупреждаем действия операторов по образованию «минуса» на балансе абонентского номера», - написал министр на своей странице в Facebook.

Другое нововведение отменяет ранее обязательную установку звукового оповещения, когда совершается дозвон на перенесенные к другим операторам номера. Теперь устанавливать перед звонком дополнительные акустические сигналы и паузы можно будет исключительно по заявлению абонента.

Кроме того, операторы не смогут навязать абоненту дополнительные услуги через ussd-команды (короткие коды, которые помогают узнавать баланс, подключать сервисы и т.д.) и смс. «Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг», - пояснил Абаев.

По его словам, эти и другие поправки призваны решить многие проблемы, давно волнующие абонентов сотовой связи. В ближайшее время полный текст новых Правил будет опубликован в СМИ, после чего в 10-дневный срок они вступят в силу.

В России мобильным операторам запретили обслуживать клиентов с нулевым балансом в 2013 году, когда правительство приняло поправки к правилам оказания услуг подвижной связи. До этого операторы свободно подключали абонентам услугу лимита расходов, и многие люди, особенно находясь в роуминге, уходили в сильный минус. Теперь такую услугу можно оказывать, только если клиент выбрал ее сам.