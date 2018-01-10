Фильм казахстанского режиссера попал на Берлинале-2018

Шарипа Уразбаева. Фото из соцсетей

Казахстанский режиссер Шарипа Уразбаева примет участие в кинофестивале Берлинале с картиной «Рысь». Как сообщает Tengrinews, фильм попал в программу Talent Project Market, где участвуют начинающие кинематографисты. Всего в программу для молодых талантов вошли 10 картин. Они были отобраны из 3100 заявок из 133 стран мира.

Фильм «Рысь» рассказывает историю отсидевшей в тюрьме женщины, которая после продолжительной разлуки ищет сына. Это первый полнометражный проект Уразбаевой. Летом 2017 года кинопроект занял первое место на питчинге идей в рамках программы Eurasia Spotlight.

Шарипа Уразбаева снимает кино на остросоциальные темы. Ее короткометражные работы уже участвовали в кинофестивалях. В 2013 году картину «Бастау» («Источник») показывали на Каннском, Гонконгском и Дубайском кинофестивалях. В Иране фильм получил приз в номинации «Лучшее экспериментальное кино». В 2016 году работа Уразбаевой «Едоки картофеля» завоевала гран-при на фестивале короткого метра «Байконур».

Уразбаева училась на высших режиссерских курсах при Казахской национальной академии искусств имени Жургенова и помимо съемок кино сейчас работает режиссером анонсового отдела ТРК «Казахстан».

Впервые Казахстан покорил Берлинале в 2013 году. Тогда фильм «Уроки гармонии» режиссера Эмира Байгазина удостоился награды за лучшую операторскую работу. В 2016 в фестивале участвовала его же картина «Раненый ангел».

Берлинале-2018 пройдет с 15 по 25 февраля.