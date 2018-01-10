В Ташкенте открылись заправки Jizzakh Petroleum с импортным топливом

Фото «Новости Узбекистана»

Предприятие Jizzakh Petroleum с 10 января начало продавать в столице Узбекистана бензин из России марок Аи-95 и Аи-98, а также дизельное топливо. Заправки будут открыты круглосуточно, сообщает «Газета.Uz» со ссылкой на Jizzakh Petroleum.

Первые заправки АЗС Jizzakh Petroleum появятся на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и в массиве Кушбеги. Станции принадлежат совместному предприятию «Узбекнефтегаза» (доля составляет 60%) и «дочки» российского Газпрома Gas Project Development Central Asia AG (40%).

Импортный бензин Аи-95 будет продаваться по 8500 сумов ($1,04) за литр, Аи-98 - по 9000 сумов ($1,11), дизель – по 8500 сумов ($1,04).

О появлении в Ташкенте сети станций с импортным топливом стало известно в декабре 2017 года. «Фергана» ранее писала, что помимо продажи бензина на заправках, его также будут реализовывать через договоры купли-продажи и на биржевых торгах.

Всего в Узбекистане появятся около 200 АЗС Jizzakh Petroleum.

Совместное предприятие будет управлять новым нефтеперерабатывающим комплексом в Джизакской области, строительство которого началось в апреле 2017 года и должно завершиться к 2021 году. Снабжение комплекса будет происходить через трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу «Омск-Павлодар-Чимкент» на территории Казахстана. В целом комплекс должен перерабатывать пять миллионов тонн углеводородного сырья в год, которое поступает из России и Казахстана.

Узбекистан заявил о «нефтяной независимости» в середине 1990-х годов. Государство отказалось от импорта сырья после открытия ряда крупных месторождений. Закупки все же были возобновлены в 2005 году из-за истощения собственных запасов. На данный момент в стране действуют три нефтеперерабатывающих завода - Ферганский, Алтыарыкский и Бухарский, - мощности которых загружены лишь наполовину.