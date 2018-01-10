Киргизские чиновники назвали пиар-ходом ошибку в образце нового загранпаспорта

В Государственной регистрационной службе Киргизии специально допустили ошибку в эскизе общегражданских биометрических паспортов (в республике общегражданский паспорт больше известен, как заграничный. – Прим. «Ферганы») , чтобы привлечь внимание местных жителей к новости об их выпуске. Об этом информагентству «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства, поблагодарив «за проявленный интерес и тщательное изучение образцов».



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В комментарии «Спутнику» ведомство уточнило, что речь идет о «тонком пиар-ходе», призванном сделать так, чтобы новость обсуждалась и ее увидело больше людей. «На сегодня это лишь проект, и мы хотим получить предложения. Возможно, нам посоветуют лучший дизайн», – добавили в ГРС.

9 января государственная регистрационная служба объявила об установке оборудования для печати новых биометрических общегражданских паспортов, пообещав обеспечить граждан «качественными документами с высоким уровнем защиты». Тогда же были представлены эскизы паспортов трех видов – обычный, служебный и дипломатический. Причем, в последнем, в киргизском написании слова «дипломаттык» («дипломатический») была пропущена буква «л».

Планируется, что новые загранпаспорта с чипом начнут выдавать в Киргизии уже в текущем году. В течение месяца будет объявлен тендер на покупку бланков. От этого будет зависеть стоимость документа. С прошлого года в республике также начали выдавать внутренние биометрические паспорта. До 1 января 2018 года любой желающий мог бесплатно обменять свою старую ID-карту на новый документ. В настоящее время получение биометрической ID-карты стоит 290 сомов ($4), смена фамилии или национальности - 320 сомов ($4,6).



Фото Kaktus.media



Отметим, это уже не первый скандал, связанный с ошибками в представляемых ГРС документах. 1 июня 2016 года служба презентовала новые утвержденные бланки свидетельств о заключении брака, рождении, перемене фамилии, имени и отчества, а также об удочерении или усыновлении. Редакция Kaktus.media обнаружила в них орфографические и смысловые ошибки, которые позднее были исправлены. В пресс-службе ГРС тогда тоже заявили, что «так и было задумано».