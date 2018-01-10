Братья из Таджикистана завоевали медали в «доме силы»

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Братья Навруз и Джахонгир Арабовы из Таджикистана завоевали две бронзовые и серебряную награду на чемпионате Азии по спортивным видам зурхоны (восточное семиборье), состоявшемся на Филиппинах. Об успехе таджикистанских спортсменов сообщил сайт Азия-плюс.

Навруз Арабов занял третье место в дисциплине «мили сангин» (игры с милем). Также он принял участие в соревнованиях по борьбе «пахлавони». В весовой категории более 90 кг ему удалось завоевать серебряную медаль. В финале таджикистанец уступил иранскому спортсмену.

«Конечно, я рад, что нам с братом удалось завоевать медали. Было нелегко, конкуренция высочайшая, но опыт помог подняться на пьедестал. В дальнейшем буду продолжать развиваться. В новом сезоне хочу в очередной раз показать себя на турнирах высокого уровня. Так, чемпионат Азии - 2018 пройдет в Южной Корее, а чемпионат мира – в Испании», - сказал Навруз Арабов.

Брат Навруза Джахонгир, который по совместительству является судьей международной категории в этом виде спорта, взял «бронзу» в дисциплине «сангири».

Навруз Арабов – один из самых титулованных спортсменов Таджикистана в зурхоне. В 2009 году на Кубке мира в Азербайджане он выиграл золотую и бронзовую медали, в 2010 году в Турции завоевал серебро, в Кубке мира-2015 в Душанбе занял первое место в «сангири» и второе - в «кабода», также в активе спортсмена две бронзовые медали на Исламиаде-2017 в Баку.

Зурхона (дом силы) – это комплексный классический вид спорта, имеющий свою особую культуру и традиции, которые заключаются в подражании сказочным героям и богатырям. Соревнования проходят в здании, похожем на общественную баню, под чтение стихов, пение, бой барабанов. В этом виде спорта представлены семь видов дисциплин: разминка, «быстрый круг» («чархи тез»), «круг с прыжками» («чархи чамани»), «поднятие камня» («сангири»), поднятие двух снарядов по 18 кг («кабода»), упражнения с атлетическими булавами («мили сангин»), а также борьба («пахлавони»).