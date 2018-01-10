Узбекистан улучшил свои позиции в рейтинге стран по свободе передвижения

Узбекистанцы могут в безвизовом или упрощенном режиме посещать 54 страны. Это позволило республике занять 81-ю строчку Индекса паспортов, ежегодно составляемого консалтинговым агентством Henley&Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).



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Индекс паспортов – это рейтинг государств по уровню свободы передвижения, предоставляемой правительствами стран своим гражданам. В обновленном реестре Узбекистан несколько улучшил свои позиции, поделив 81-е место с Таджикистаном, Мали, Гвинеей и Нигером.

Среди постсоветских стран Центральной Азии лидирует Казахстан – 65-я строчка рейтинга (безвизовое пространство с 71 государством), Кыргызстан занимает 76-ю позицию (59 государств), Туркменистан 85-й с показателем 50 государств. Для сравнения: Россия располагается на 48-м месте, а США – на 5-м.

Несколько лет подряд на вершине списка находится Германия, граждане которой могут беспрепятственно путешествовать в 177 стран мира. Аутсайдером также традиционно является граничащий с Узбекистаном Афганистан (24 страны).

Если проследить динамику последних лет по рейтингу, то стоит отметить некоторый прогресс Узбекистана, который в 2016 году занимал 85-ю позицию, в 2017-м – 83-ю. Однако число стран, предоставляющих гражданам с зелеными паспортами облегченный въезд, расширяется примерно на одну в год. Показатель в 54 дружественных с точки зрения туризма государства был зафиксирован в 2014 году, когда в Индексе Узбекистан стоял на 74-м месте.

Полный список стран, которые узбекистанцы могут посещать без дополнительных виз, можно найти здесь. Наряду с экзотическими Палау, Макао и островами Кука в реестре фигурирует Россия, куда не иссякает поток трудовых мигрантов из Центральной Азии, кочующих в поисках лучшей жизни.