Первым в Казахстане уголовным разбирательством в электронном формате стало дело о краже обогревателя

В Казахстане впервые рассмотрели электронное уголовное дело, сообщает Верховный суд республики. Новый формат опробовали в Абайском районном суде Южно-Казахстанской области.

Возможность вести дела в электронном формате предусматривают поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана, принятые в декабре 2017 года. Саму идею сделать весь уголовный процесс цифровым выдвинула Генпрокуратура.

Новая система работает как отдельный модуль, созданный на платформе Единого реестра досудебных расследований - базы данных, в которую сведены заявления об уголовных правонарушениях. В электронный формат дела переводятся еще на этапе следствия. И потерпевший, и обвиняемый получают онлайн-доступ к материалам и ходу расследования. За действиями следствия онлайн-надзор осуществляет прокурор. В суде перед каждым участником процесса расположен компьютер, где также есть все материалы дела.

Первое уголовное дело, рассмотренное по такой схеме, касалось кражи обогревателя и закончилось примирением сторон. Подсудимый признал вину и возместил хозяйке ущерб.

Пока что электронный формат уголовных дел тестируется в пилотном режиме в Астане, Жамбылской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно- и Южно-Казахстанской областях. Власти ожидают, что благодаря новому подходу сократится бумажная волокита и как следствие - сроки рассмотрения дел: в программе заложено около 100 шаблонов процессуальных документов для следователей и судей.

Другая цель нововведения – исключить фальсификации, уничтожение доказательств и умышленную потерю дел. Кроме того, свободный доступ к материалам дела должен повысить доверие между населением и правоохранительными органами.

Проект «Электронное уголовное дело» является частью программы «Цифровой Казахстан», которую правительство республики утвердило 12 декабря 2017 года. Ее целями являются создание высокотехнологичной инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация деятельности госорганов, развитие цифровой экосистемы. Ожидается, что к 2020 году программа поможет создать до 300 тыс. новых рабочих мест, увеличить долю интернет-пользователей до 82% (на 2017 год - 77%), повысить долю электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2.6% (на 2017 год - 1,5%).