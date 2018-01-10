Киргизские школы перейдут на пятидневку

Киргизские школьники. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Все киргизские школы, независимо от форм собственности, теперь будут работать пять дней в неделю. Общеобразовательные учреждения республики отныне не смогут проводить занятия в субботу и воскресенье. Соответствующие изменения в закон «Об образовании», как сообщает «Спутник» , принял сегодня Жогорку Кенеш (парламент Киргизии).

Депутаты, выступившие с инициативой пятидневной учебной недели, уверены, что таким образом удастся сократить нагрузку на учеников, которые порой даже в воскресенье вынуждены выполнять домашние задания. Дополнительное свободное время получат и учителя.

Стоит отметить, что приоритет пятидневной неделе министерством образования Киргизии был отдан еще год назад. В начале января 2017-го был издан приказ образовательного ведомства, согласно которому со второго полугодия 2016-17 учебного года для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений всех типов и форм собственности вводится пятидневная учебная неделя. Шестидневка допустима только в случаях превышения недельной учебной нагрузки в 30 часов, писало тогда издание Knews.kg.

Сегодня также стало известно, что Минобразования Киргизии запустило социологический опрос среди родителей, учителей и школьников по поводу переноса начала учебного года на 10 сентября. Инициатива, по информации Kaktus.media, принадлежит киргизским парламентариям. По мнению депутатов, перенос начала учебного года позволит более эффективно использовать теплое время года для отдыха детей.

Правда, депутат Дастанбек Джумбеков в свое время заявлял, что перенос занятий в школе необходим потому, что в первые дни сентября дети помогают родителям в уборке урожая. А подростки во время бархатного сезона могли бы подработать на курортах Иссык-Куля.

Депутатская рабочая группа дала заключение, что наиболее безболезненный вариант решения вопроса — начать обучение детей с 10 сентября, так как в этом случае учебный год может заканчиваться 31 мая без серьезных изменений нагрузки детей и различных обучающих материалов. Отмечается, что данная инициатива не предполагает сокращения учебной нагрузки и уменьшения заработной платы учителей.