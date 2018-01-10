Депутаты в Южном Казахстане ослушались Назарбаева и нарекли его именем проспект

Депутаты маслихата (совета) Южно-Казахстанской области решили переименовать проспект Астана в Шымкенте в проспект Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте областной администрации.



Проспект Астана в Шымкенте. Фото с сайта Otyrar.Kz



С инициативой увековечить имя казахстанского лидера в названии улицы выступил глава шымкентского филиала пропрезидентской партии «Нур Отан» Умирзак Мелдеханов. Его предложение поддержали единогласно. Когда именно проспект сменит название, в сообщении не указано.

Проспект Астана – одна из новых городских магистралей, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками. Ее открытие состоялось в июле 2012 года, тогда же он была названа в честь столицы Казахстана.

За последние несколько месяцев это уже вторая инициатива местных властей по переименованию улиц в честь Назарбаева. 30 ноября 2017 года его именем был назван бывший проспект Фурманова в Алма-Ате. Сам глава государства этот жест не оценил. На встрече с редакторами республиканских СМИ 22 декабря он заявил: «Вот я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать. Не надо. Не в этом дело вообще-то. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, – делами. Я стараюсь это делать. Что бывает с памятниками через прохождение времен, мы все из истории хорошо знаем. Ну, назвали… Хорошо хоть Фурманова, не кого-нибудь. Алматы – все же родной город. То есть спасибо за все, но не надо этого делать».

В Казахстане за годы правления первого президента его именем успели назвать сеть школ, университет, библиотеку, улицу в городе Туркестане Южно-Казахстанской области. О нем сняли фильм «Путь лидера», написали десятки различных книг. В 2011 году был принят закон об учреждении государственного праздника – Дня Первого Президента. Его отмечают ежегодно 1 декабря, так как 1 декабря 1991 года в результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.